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четверг, 20 декабря 2018 13:04

"Я залишаю свій дім" - воспитательница Алена выпустила новый хит

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&quot;Я залишаю свій дім&quot; - воспитательница Алена выпустила новый хит
Воспитательница из Барышевки продолжает покорять меломанов Фото: gloss.ua

Исполнительница рэпа Alyona Alyona продолжает завоевывать зрительскую аудиторию. 19 декабря в сети опубликовали ее новую работу.

"Оставляю свой дом" - клип за день набрал 24 тыс. просмотров. Героями клипа стали родители певицы. Женщина прощается с ними, а также с жителями своего поселка и едет покорять большой город.

"До мурашек" пронизывают зрителей пейзажи Барышевки, типичного украинского поселка, с недостроенными домами и пустыми улицами.

На моцикле с коляской она заезжает в магазин, где тестирует музыкальную технику.

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"Мамка нового украинского рэпа", "всегда считал, что украинский язык не подходит для рэпа, потому что слишком соловьиный. К этому времени","Украинская Рианна! Огонь малая","каждый раз совершенно новая песня, абсолютного разного характера","детка, ты огонь! Это просто круть, горжусь тем, что в нашей стране есть такие талантливые люди","никогда не понимала рэп, а здесь понравился, какой-то человеческий" - пишут пользователи сети.

Предыдущие видеоработы исполнительницы набрали более 1 млн просмотров.

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Дата
20
декабря

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