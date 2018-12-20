"Я залишаю свій дім" - воспитательница Алена выпустила новый хит

Воспитательница из Барышевки продолжает покорять меломанов Фото: gloss.ua

Исполнительница рэпа Alyona Alyona продолжает завоевывать зрительскую аудиторию. 19 декабря в сети опубликовали ее новую работу.

"Оставляю свой дом" - клип за день набрал 24 тыс. просмотров. Героями клипа стали родители певицы. Женщина прощается с ними, а также с жителями своего поселка и едет покорять большой город.

"До мурашек" пронизывают зрителей пейзажи Барышевки, типичного украинского поселка, с недостроенными домами и пустыми улицами.

На моцикле с коляской она заезжает в магазин, где тестирует музыкальную технику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитательница садика подорвала сеть зажигательным рэп-клипом

"Мамка нового украинского рэпа", "всегда считал, что украинский язык не подходит для рэпа, потому что слишком соловьиный. К этому времени","Украинская Рианна! Огонь малая","каждый раз совершенно новая песня, абсолютного разного характера","детка, ты огонь! Это просто круть, горжусь тем, что в нашей стране есть такие талантливые люди","никогда не понимала рэп, а здесь понравился, какой-то человеческий" - пишут пользователи сети.

Предыдущие видеоработы исполнительницы набрали более 1 млн просмотров.