99-летняя "покойница" дважды воскресла на собственных похоронах

Фото:kakprosto.ru При погребении 99-летняя бабушка начала подавать признаки жизни.

В Зимбабве на похоронах два раза "воскресла" 99-летняя женщина. Жительница провинции Северный Матабелеленд долго болела, перенесла инсульт и впоследствии умерла. При погребении начала подавать признаки жизни.

Об этом пишет сайт Bulawayo 24.

"В субботу около 3 часов ночи она умерла. Мы начали готовиться к похоронам, сообщили о ее смерти главе села, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось захоронение, мы заметили под саваном движение", - рассказал один из ее родственников.

Как выяснилось, женщина дышала. В тот же момент погребальные ритуалы прекратили и ее отнесли домой. На следующие сутки ее тело снова было бездыханным, стало холодное. После констатации смерти похороны восстановили, но старушка вдруг пошевелилась.

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После подобного чуда родственники решили отвезти долгожительницу в больницу. Люди были настолько удивлены, что хотели даже обратиться за советом к колдуну.

"Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать", - сказал глава села.

Долгих приготовлений и споров, как поступить лучше, старушка не выдержала и умерла в последний раз. На этот раз местные подождали несколько часов, убедились в том, что она действительно мертва, и только потом похоронили.

Позже врачи предположили, что вероятно, женщина была без сознания и со слабым сердцебиением. Поэтому близкие и жители села признали ее мертвой и начали хоронить. Однако родственники покойной иного мнения. Считают, что она воскресла из-за вмешательства духов предков.

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