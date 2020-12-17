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четверг, 17 декабря 2020 15:33

31 год назад мир увидел первую серию "Симпсонов"

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31 год назад мир увидел первую серию &quot;Симпсонов&quot;
Мультисериал "Сипсоны" предсказал массовые беспорядки в США, Фото: scroll.in

1989 года вышла первая серия мультсериала "Симпсоны". Сериал насчитывает почти 700 серий.

Интересный факт о мультсериал то, что возглас Гомера Симпсона "Доу!" добавили в Оксфордский словарь английского языка. А имя Барта единственное вымышленное в мультфильме. Все остальные Симпсоны получили имена членов семьи создателя сериала Мэтта Греннинга. У персонажей мультфильма по 4 пальца, потому что это экономит время художникам. Только в Бога - 5 пальцев.

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1990 года песня Барта Do The Bartman возглавила британский чарт. Она взяла 1-е место в Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании. А Мэгги Симпсон озвучивал и Мэтт Греннинг

Самая молодая Симпсон в сериале вообще немногословна. Ее первым словом было "папа" и оно прозвучало голосом актрисы Элизабет Тейлор. А Греннингу принадлежат звуки сосания соски.

Дом Симпсонов построили в реальности в штате Невада. Его построили в качестве главного приза для конкурса от телеканала Fox и компании Pepsi. Победитель был выбор: жить в доме Симпсонов, или же взять деньги - $75 тыс. И победила женщина почтенного возраста, которая не захотела почувствовать себя Симпсоном и взяла деньги.

Мульсериал предсказал массовые беспорядки в США. Например, протестующие в городе Миннеаполис сожгли полицейский участок из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате жесткого задержания правоохранителями. Также Симпсоны предусмотрели избрания Дональда Трампа президентом США.

Некоторые находил в мультфильме предсказания исхода президентских выборов в Украине 2019 года.

2021 года фильмы одновременно будут выходить и на больших экранах, и в стриминга сервиса HBO Max.

В течение следующего года компания Warner Bros. планирует выпустить таким образом 17 фильмов, среди которых: "Дюна", "Матрица 4", "Чудо-женщина", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Смертельная битва" - Mortal Kombat, "Том и Джерри", сообщает The Verge.

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17
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