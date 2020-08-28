15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях

Когда заводишь четвероногого питомца, жизнь разделяется на до и после. Сразу можно забыть об идеальном порядке в доме, тихом приеме пищи и свободном времени. Ведь кошки – требуют круглосуточного внимания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото избалованных котов, которые показывают, кто в доме главный
Но есть и плюсы. Кот – самый надежный будильник. Он не сломается, не упадет с тумбочки и не позволит себя выключить. К тому же домашний любимец окружит вас безграничной любовью и раскрасит серые будни в яркие цвета. Это животное как никто другой чувствует настроение хозяина. В трудные минуты готова предоставить сил, помочь справиться с психологической травмой и снять стресс.
Котик Писко, породы британская шиншилла, живущий в Нью-Йорке, стал звездой. Его фото влюбляют в себя с первого взгляда. Рыжего красавчика называют "сладким пирожком", "хулиганом", "золотым котиком".
Комментарии