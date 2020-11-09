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пятница, 13 ноября 2020 20:43

Золотой колосок на подоконнике: показали впечатляющие растение
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Фото: indasad.ru

Афеландра - уникальное растение, которое зацветает осенью. Тогда как большинство комнатных растений готовятся к периоду покоя. Она цветет прекрасными желтыми цветками.

Растение любит яркое освещение в течение года, даже зимой.

Температура: в период вегетации - 20-25 ºC, в период покоя - в пределах 18-16 ºC.

Влажность воздуха: высокая, требуется частое опрыскивание водой или содержания на поддоне с мокрой галькой.

Полив: летом поливать растение нужно обильно, а зимой полив нужно немного уменьшить. Лучше всего брать дождевую воду или талую комнатной температуры.

Подкормка: с начала периода вегетации до завершения цветения. Для этого раз в 10 дней раствором комплексного минерального удобрения для цветущих растений.

Размножение: листовыми и верхушечными черенками.

Пересадка: молодые растения - ежегодно весной, взрослые - один раз в 3-4 года.

Землю для нее нужно готовить рыхлую, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Подойдет такой состав почвы: одна часть дерновой земли, одна часть торфа, одна часть песка, четыре части листовой земли. Пока растение не выросло слишком велико, оно хорошо растет в гидрогели и на гидропонике. При создании композиции нужно учитывать, что каждый цветок должен находиться в соответствующей для него почве и в своем горшке.

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Обязательным условием для ухода за растением является - обрезка. Чем растение старше, тем сильнее оно вытягивается и теряет нижние листья, так растение теряет декоративность.

Обрезку нужно проводить в конце зимы, до начала сильного роста. Для возобновления растения нужно обрезать все побеги, оставляя 25 см коряги. Чтобы увеличить влажность, на них надевают полиэтиленовые шарики и постоянно обильно опрыскивают.

Проблемы при выращивании:

1. Часто зимой растение теряет листья. Причина в сухом почвы или холодная вода, сквозняки или попадания на листочки прямых солнечных лучей.

2. Сухие и темные края листьев - причина в сухости воздуха. Чаще всего растение поражают такие вредители как: щитовка, тля, паутинный клещ.

Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми.

Эта злаковая растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.

flowertimes.ru
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