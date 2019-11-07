Замиокулькас пожелтел: рассказали способа обновления популярной растения

Автор: rastenievod.com Уход за евро-деревом осенью: секреты пересадки

Замиокулькас сейчас находится на пике популярности. Его ставят и в квартирах, и в офисах. Растение имеет прочные побеги с глянцевыми листьями. Его еще называют евро-дерево. Вырастает высотой 0,5 м.

Чтобы он был пышным и ухоженным, стоит его вовремя пересаживать. В большей горшке и свежей земли, растение легче переживет зиму.

Об этом рассказывает цветочница Карина Хомутюк из Бердичева Житомирской области.

"Замиокулькас не любит резкого изменения размера горшка. Пересаживаю в несколько большую посуду. Пока не нарастит корни, побеги не пускает. Растение надо часто поливать. Следить за влажностью почвы. От недостатка воды опадают листья, а от переувлажнения - желтеет. Зимой делаю это редко . Так лучше приспосабливается к снижению температуры. Опрыскивать не нужно. Разве раз в месяц протереть влажной салфеткой ", - убеждает женщина.

Смешивает две части земли и одну - песка. На дно горшка бросает мелкие камешки, сверху земляную смесь. Вынимает растение из старого горшка и отрезает загнившие части корней. Присыпают толченым углем. Сажает в свежий грунт. Поливает водой и оставляет на два-три дня.

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Машину для посадки деревьев создали в Институте садоводства в Киеве. Ее крепят к трактору, как плуг. Имеет сиденья для двух человек. Во время движения они ставят саженцы в строку. Через час три человека посадят 50 деревьев, а наша посадочная машина - 700. Этого не повторит ни одна бригада. Машина работает со скоростью 2,5 км / ч. Для нее нужны междурядья шириной 2,5-4 м. Сажать деревья на расстоянии в ряду 0,7-2 м.