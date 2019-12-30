Виноград впечатляет: в Украину завезли сорт диковинные формы

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Новинкой этого года является японский сорт винограда Май хат. Имеет розовые ягоды в форме сердца. За ним гоняются виноградари. Килограмм ягод вдвое дороже остальных.

Об этом рассказывает виноградарь Анатолий Григораш с Житомирщины, который выращивает 100 сортов винограда.

Имеет также гибридные сорта Андрюша и Румба, которые дают килограммовые кисти с яйцевидными темно-розовыми ягодами. Созревают за 115 дней. Из сортов без косточек - Велес. Кисти с розовыми ягодами достигают 3 кг.

"Рекорд этого года был сорт Ливадийский черный. С куста собрали 35 кистей весом по 600 граммов. Он хоть и технический, но подходит для вина и для перекуса. Для изюма выращиваю белый виноград Русбол. Это самый надежный сорт - родит при любой погоде. И изюм из него безподобный. Достаточно положить кисти на секунду в горячую воду и высушить полотенцем. От этого идут микроскопические трещины, через которые лучше испаряется влага и бубка подсыхает", - рассказывает виноградарь.

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Черенки и саженцы советует покупать зимой. Через спрос в начале сезона цены вырастут. К весне их следует держать во влажном песке в погребе.

В США начали продажу искусственно выведенного сорта яблок Cosmic Crisp, которые хранятся в холодном месте до года и не портятся. Исследовательница Кейт Эванс, которая работала над разведением яблок Cosmic Crisp в Университете штата Вашингтон заявила, что это очень хрустящее яблоко, относительно прочное и имеет хороший баланс сладкого и терпкого, а также очень сочное.