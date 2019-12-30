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понедельник, 30 декабря 2019 10:43

Виноград впечатляет: в Украину завезли сорт диковинные формы
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Виноград Май хат имеет форму сердца
Фото: solodki-grona.com
Виноград Май хат имеет форму сердца
Виноград Май хат имеет форму сердца
Виноград Май хат имеет форму сердца

Новинкой этого года является японский сорт винограда Май хат. Имеет розовые ягоды в форме сердца. За ним гоняются виноградари. Килограмм ягод вдвое дороже остальных.

Об этом рассказывает виноградарь Анатолий Григораш с Житомирщины, который выращивает 100 сортов винограда.

Имеет также гибридные сорта Андрюша и Румба, которые дают килограммовые кисти с яйцевидными темно-розовыми ягодами. Созревают за 115 дней. Из сортов без косточек - Велес. Кисти с розовыми ягодами достигают 3 кг.

"Рекорд этого года был сорт Ливадийский черный. С куста собрали 35 кистей весом по 600 граммов. Он хоть и технический, но подходит для вина и для перекуса. Для изюма выращиваю белый виноград Русбол. Это самый надежный сорт - родит при любой погоде. И изюм из него безподобный. Достаточно положить кисти на секунду в горячую воду и высушить полотенцем. От этого идут микроскопические трещины, через которые лучше испаряется влага и бубка подсыхает", - рассказывает виноградарь.

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Черенки и саженцы советует покупать зимой. Через спрос в начале сезона цены вырастут. К весне их следует держать во влажном песке в погребе.

В США начали продажу искусственно выведенного сорта яблок Cosmic Crisp, которые хранятся в холодном месте до года и не портятся.

Исследовательница Кейт Эванс, которая работала над разведением яблок Cosmic Crisp в Университете штата Вашингтон заявила, что это очень хрустящее яблоко, относительно прочное и имеет хороший баланс сладкого и терпкого, а также очень сочное.

Автор: Екатерина Романчук
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