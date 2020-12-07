 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 153
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2817
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1503
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1530
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1728
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5733
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
10
12
6
8
6
Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада
Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада
Как превратить старые автопокрышки в рождественский декор для сада
Как превратить старые автопокрышки в рождественский декор для сада
Золотой колосок на подоконнике: показали впечатляющие растение
Золотой колосок на подоконнике: показали впечатляющие растение
Картадерия впечатляет: показали пушистую растение, которое трудно не заметить
Картадерия впечатляет: показали пушистую растение, которое трудно не заметить
Показали идеальный пышный цветок для бедных почв
Показали идеальный пышный цветок для бедных почв
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 144
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2817
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1557
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 585
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 12:04

Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада
10

  Комментировать

Фото: remontbp.com

Дизайнеры до недавнего перестали использовать иву в ландшафтном дизайне. Разрастаясь, дерево занимает довольно большую площадь. Чтобы этого избежать, нужно выбирать специальные виды. С ними получится сделать уникальную общую стилистику сада.

Их сажают с апреля и до конца октября. Ростки надо высаживать до того, как на веточках появятся листья. В противном случае ива не приживется и не пустит корни. После высадки в течении нескольких месяцев саженцы требуют обильного полива один раз в 1-3 недели.

1. Высокорослые сорта больше подходят для озеленения парков, зон отдыха и ботанических садов. Их высота может быть до 40 м. Наибольшей популярностью пользуется ива белая. Она примечательна тем, что у молодого дерева листья имеют приятный серебристый оттенок. Впоследствии он становится изумрудным, что выглядит не менее привлекательно.

Такая ива цветет желтыми цветами и в этот период имеет приятный душистый аромат. Она больше подходит для парковых зон, а в ландшафтном дизайне не используется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самую популярную новое растение для клумб

2. Среднерослые сорта достигают высоты не более 15 м. Эти деревья достаточно быстро растут, а также имеют длинные тонкие листья, заостренные на концах. В верхней части они зеленые, а с нижней - сизые. Благодаря чему на солнце дерево выглядит невероятно красиво. В основном данный сорт используется для одиночной посадки. Наиболее часто можно увидеть иву Понтий, которая имеет необычный вид.

От одного корня может расходиться сразу несколько стволов, но при этом они соединяются в одну округлую крону. Самым маленьким представителем среднерослые сорта стала Ива Остролистная. В среднем взрослое дерево достигает высоты 8 м. Его преимущественно сажают посреди зеленой лужайки или в центре композиции с кустарниками.

3.Особливо популярной стала ива "плакучий гном", которая является низкорослым деревом. Такой вариант идеально подходит для оформления небольших водоемов. Все потому, что вырастает не более 3,5 м в высоту, а крона имеет правильную форму со свисающими ветвями.

4. Внимания заслуживает ива "Памяти Бажова" - высокое дерево до 14 м. В первые годы роста крона сохраняет форму пирамиды и только на 10-м году ветви начинают увядать. Эта разновидность имеет ярко-красные побеги, которые невероятно красиво выглядят в зимнем сезоне.

5. Низкорослая ива также подходят для ландшафтного дизайна. "Шаровидный карлик" - это невысокое дерево с округлой кроной и яркими пурпурными побегами. В некоторых случаях его используют для выращивания бонсай.

Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми.

Это злаковое растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

В Беларуси провели встречу лидеров трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 7 Просмотров: 43029
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 8802
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6804
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 6498
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6246
Сад-огород
Показали самое популярное новое растение для клумб
Показали самое популярное новое растение для клумб
 Просмотров: 18
За тыкву весом более тонны получил $16 тысяч
За тыкву весом более тонны получил $16 тысяч Просмотров: 819
Как превратить старые автопокрышки в рождественский декор для сада
Как превратить старые автопокрышки в рождественский декор для сада
12
 Просмотров: 261
Показали хвойные в горшках, которыми можно заменить новогоднюю елку
Показали хвойные в горшках, которыми можно заменить новогоднюю елку Просмотров: 9
Золотой колосок на подоконнике: показали впечатляющие растение
Золотой колосок на подоконнике: показали впечатляющие растение
6
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
7
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
4
Украина создала собственную армию
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 453
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть