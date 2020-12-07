Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада

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Дизайнеры до недавнего перестали использовать иву в ландшафтном дизайне. Разрастаясь, дерево занимает довольно большую площадь. Чтобы этого избежать, нужно выбирать специальные виды. С ними получится сделать уникальную общую стилистику сада.

Их сажают с апреля и до конца октября. Ростки надо высаживать до того, как на веточках появятся листья. В противном случае ива не приживется и не пустит корни. После высадки в течении нескольких месяцев саженцы требуют обильного полива один раз в 1-3 недели.

1. Высокорослые сорта больше подходят для озеленения парков, зон отдыха и ботанических садов. Их высота может быть до 40 м. Наибольшей популярностью пользуется ива белая. Она примечательна тем, что у молодого дерева листья имеют приятный серебристый оттенок. Впоследствии он становится изумрудным, что выглядит не менее привлекательно.

Такая ива цветет желтыми цветами и в этот период имеет приятный душистый аромат. Она больше подходит для парковых зон, а в ландшафтном дизайне не используется.

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2. Среднерослые сорта достигают высоты не более 15 м. Эти деревья достаточно быстро растут, а также имеют длинные тонкие листья, заостренные на концах. В верхней части они зеленые, а с нижней - сизые. Благодаря чему на солнце дерево выглядит невероятно красиво. В основном данный сорт используется для одиночной посадки. Наиболее часто можно увидеть иву Понтий, которая имеет необычный вид.

От одного корня может расходиться сразу несколько стволов, но при этом они соединяются в одну округлую крону. Самым маленьким представителем среднерослые сорта стала Ива Остролистная. В среднем взрослое дерево достигает высоты 8 м. Его преимущественно сажают посреди зеленой лужайки или в центре композиции с кустарниками.

3.Особливо популярной стала ива "плакучий гном", которая является низкорослым деревом. Такой вариант идеально подходит для оформления небольших водоемов. Все потому, что вырастает не более 3,5 м в высоту, а крона имеет правильную форму со свисающими ветвями.

4. Внимания заслуживает ива "Памяти Бажова" - высокое дерево до 14 м. В первые годы роста крона сохраняет форму пирамиды и только на 10-м году ветви начинают увядать. Эта разновидность имеет ярко-красные побеги, которые невероятно красиво выглядят в зимнем сезоне.

5. Низкорослая ива также подходят для ландшафтного дизайна. "Шаровидный карлик" - это невысокое дерево с округлой кроной и яркими пурпурными побегами. В некоторых случаях его используют для выращивания бонсай.

Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми. Это злаковое растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.