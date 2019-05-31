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пятница, 31 мая 2019 21:25

В Украине вывели устойчивые к болезням сорта яблок

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В Институте садоводства Национальной академии аграрных наук Украины вывели новые иммунные сорта яблонь, устойчивые к парше и мучнистой росы. Назвали их Настя, Тодес, Злата, Малуша, Паланка, Дмиана, Берегиня, Дожниця и Соломия. Выбрали именно эти болезни, потому что они самые большие враги яблонь

Выращивая эти сорта, не нужно тратиться на фунгициды. Первые урожаи будут уже на третий год после посадки.

Автор: Photographers.com.ua
  Зимние яблоки Берегиня хранятся до мая
Зимние яблоки Берегиня хранятся до мая

Соломия - зимний сорт, дает плоды весом по 190 г, желтые с румянцем. Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкая. С восьмилетнего дерева срывают 40 кг яблок. Сорта Надежда, Дмиана и Дожниця также зимние, но плоды крупные - 220 г. За счет этого можно собрать почти 45 ведер урожая. Сохраняется до апреля-мая.

"Эти сорта яблонь нужны всем, потому что парша у всех областях Украины. Повреждает листья, цвет и побеги, постепенно засыхают и опадают. В мае болезнь массово сбрасывает с дерева завязи. При поражении побегов на коре появляются вздутия, разрываются. Она покрывается трещинами и шелушится. Если же плодам удается вырасти, то покрываются черными точками", - уточняют в Институте.

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На втором месте по опасности для сада после парши является мучнистая роса. От нее листья покрываются белым налетом, закручиваются краями вниз и засыхают. Цвет становится желто-зеленым и осыпается вместе с листьями.

Болезнь ворует больше половины яблок. Поэтому надо несколько раз в год осматривать и обрезать деревья. После распускания почек и в конце цветения.

Срезанные побеги следует сразу курить, а не выбрасывать подальше от сада. Потому споры грибка разносятся на километровое расстояние.

Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо, Ксения. В них плоды 7-10 г. Все является разновидностью "Дюк" - это вишня, скрещенная с черешней. Для них нужен опылитель.

Рекордсменом по сортов является Чудо-вишня, в которой плоды весят 10-12 г. Становятся плодоносящими на пятый-шестой год. Активное плодоношение продолжается до 22 лет.

Автор: Екатерина Романчук
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