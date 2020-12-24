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четверг, 24 декабря 2020 15:40

В Украине определили рекордный сорт винограда
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Фото: facebook.com

Руслан Панченко из пгт Константиновка Николаевской области стал рекордсменом по выращенную Самая длинная грозди винограда сорта Аватар. Победная кисти была 60,7 миллиметров.

Гроздья этого сорта Аватар вырастают до килограмма. Она длинная, поэтому подвязывает ее на высоте 60 см. При созревании становятся почти черного цвета.

Ягоды размером с палец. Мякоть плотная, без косточек, сладкая с легкой кислинкой.

Созревает виноград во второй половине августа. Три года назад селекционер попал в Национальный реестр рекордов за выращивание крупного кисти, которое помешало 6,7 килограммов.

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Виноградарь замечает, что на рынке ягоды сейчас очень высокая конкуренция и низкая цена. Поэтому выгоднее заниматься реализацией посадочного материала. Цены на саженцы распространенных сортов могут быть 20-25 грн / шт., А новинки селекции стоят уже 3-4 тыс. грн/шт. Причем, дорогие сорта покупают охотнее дешевле.

Благодаря потеплению стало проще заниматься виноградарством, между производителями обострилось соревнования за потребителя, поэтому они стремятся вырастить эксклюзивную ягоду, и готовы ради этого покупать новые гибридные формы сортов. Ведь после вывода гибрида, по его свойствами нужно наблюдать хотя бы в течение 5 лет, чтобы гарантировать их устойчивость.

Виноградные новинки привлекают внимание не только коллекционеров, но и обычных людей. Кто садит их на дачах, кто пробует на вкус. В зависимости от него - ест сырым, или пускает на вино. В статье мы собрали 5 новинок винограда с крупными ягодами.

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