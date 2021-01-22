В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены

Вертикальные фермы с зеленью будут продавать в украинских магазинах. Фото: hightech.fm

В украинских магазинах начали продавать вертикальные фермы. Их разработал израильский стартап Vertical Field и будет продавать в супермаркетах Варус.

Ферма выглядит, как многоярусная теплица из блоков растений. Она нафаршированная технологиями, которые контролируют освещения. Ее можно разместить на крыше и в подвале. Они экономят площадь и воду, не зависят от погоды, ускоряют созревание культур и дают возможность собирать урожаи круглый год.

В собранном состоянии "ферма" выглядит "зеленой стены". Ее можно устанавливать на предприятиях, в офисах, магазинах, многоквартирных домах - в любом месте, где, например, мало горизонтального пространства, но много стен.

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Продукты, выращенные на "вертикальной ферме", не содержат пестицидов. Также производят меньше отходов, чем традиционное сельское хозяйство, и используют на 90% меньше воды, так как выращиваются в контролируемой среде с более короткими циклами выращивания.

Зимой также принято сеять овощи на рассаду. Она скорее сойдет благодаря замачивании в стимуляторе роста. Для этого годится не только специализированный препарат. Похожее действие имеет средство из сока алоэ. За 10 дней до предполагаемой обрезки нескольких листьев поливы следует прекратить. Это увеличит концентрацию биоактивных веществ в мякоти.