В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 657
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 828
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 684
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1611
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 693
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 360
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2529
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 576
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2709
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
14
5
14
5
11
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
В Украине определили рекордный сорт винограда
В Украине определили рекордный сорт винограда
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 657
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 423
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 693
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2709
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 243
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 10:15

В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены

  Комментировать
В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены
Вертикальные фермы с зеленью будут продавать в украинских магазинах. Фото: hightech.fm

В украинских магазинах начали продавать вертикальные фермы. Их разработал израильский стартап Vertical Field и будет продавать в супермаркетах Варус.

Ферма выглядит, как многоярусная теплица из блоков растений. Она нафаршированная технологиями, которые контролируют освещения. Ее можно разместить на крыше и в подвале. Они экономят площадь и воду, не зависят от погоды, ускоряют созревание культур и дают возможность собирать урожаи круглый год.

В собранном состоянии "ферма" выглядит "зеленой стены". Ее можно устанавливать на предприятиях, в офисах, магазинах, многоквартирных домах - в любом месте, где, например, мало горизонтального пространства, но много стен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили самую большую в мире голубику

Продукты, выращенные на "вертикальной ферме", не содержат пестицидов. Также производят меньше отходов, чем традиционное сельское хозяйство, и используют на 90% меньше воды, так как выращиваются в контролируемой среде с более короткими циклами выращивания.

Зимой также принято сеять овощи на рассаду. Она скорее сойдет благодаря замачивании в стимуляторе роста. Для этого годится не только специализированный препарат. Похожее действие имеет средство из сока алоэ.

За 10 дней до предполагаемой обрезки нескольких листьев поливы следует прекратить. Это увеличит концентрацию биоактивных веществ в мякоти.

agro.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 57855
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11079
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 10926
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 9747
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 8568
Сад-огород
Определили самую большую в мире голубику
Определили самую большую в мире голубику Просмотров: 18
Стимулятор роста для рассады готовят из алоэ
Стимулятор роста для рассады готовят из алоэ Просмотров: 27
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
14
 Просмотров: 234
Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму
Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму
 Просмотров: 36
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
5
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Голосов: 1081
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть