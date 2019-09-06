Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место

Фото: brightside.me

Независимо от уровня садоводческих навыков даже небольшой участок земли можно превратить в удивительной красоты сад, который будет утопать в цвету и станет личным кусочком рая. Все, что для этого нужно — посадить правильные растения.

Подборку цветущих деревьев, которые поразят своей красотой даже тех, кого ничем невозможно удивить, представило издание BrightSide.

Увидев такое чудо природы, никто не удержится от восторга и обязательно воскликнет: "Вау, как это прекрасно!". Или по крайней мере так подумает.

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Самый неприметный двор превращается в цветущий рай благодаря бугенвилии. Это вечнозеленое растение является одним из самых прекрасных на планете. Его яркие прицветники настолько восхищают своей красотой, что от них невозможно отвести взгляда.