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четверг, 07 мая 2020 17:01

Тренды букетов этого года: показали стильные варианты
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Модные букеты: показали тенденции 2020 года
Фото: idei-dekoru.com
Модные букеты: показали тенденции 2020 года
Модные букеты: показали тенденции 2020 года
Модные букеты: показали тенденции 2020 года
Модные букеты: показали тенденции 2020 года

Флористическое искусство тесно связано с общими модными тенденциями и стилем. Самые актуальные модные течения в одежде отражаются и на цветочных композициях. Востребована цветовая гамма классического синего и голубого оттенков первостепенная при составлении цветочных композиций 2020.

В модные букеты 2020 должны быть ирисы, гортензии, голландские розы и эустомы.

Смелое решение смешать несколько оттенков в одном букете, получив индивидуальную цветочную композицию. Залогом успеха будет гармоничное сочетание смелого дизайна и насыщенной цветовой палитры.

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Универсальное решение - букет в бумаге. Лаконично и одновременно очень романтично. С помощью удачно подобранных цветов цветов, бумаги и декоров, флорист сможет создать чрезвычайно нежную и интересную композицию.

Вот уже несколько лет главным трендом является букеты в коробках. Это стильно и не требует дополнительного ухода, ведь цветы размещают в специальной влажной губке.

Аккуратные букеты в небольших плетеных корзинах всегда уместны и добавляют весомости любому подарку.

Однозначным антитрендом во флористике есть несвежие букеты. Недобросовестные продавцы реанимируют их, подклеивая и окрашивая лепестки. Поэтому, будьте осторожны, выбирайте только проверенных поставщиков.

Цветник украшает двор и выделяет дом среди всех домов.

Чтобы упорядочить и облегчить работу по подбору растений для смешанных цветников, пользуйтесь следующими правилами.

idei-dekoru.com
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