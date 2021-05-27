Сюрприз от природы: украинцы должны забыть о некоторых овощах

В Украине станет трудно выращивать перец. Фото: Екатерина Романчук

Надо забывать о больших участках огурцов, перцев и помидоров в Украине. Разве что на домашние нужды и консервацию. Кто на этом зарабатывал - должен делать ставку на инжир, гранаты, персики и манго. Они чувствуют себя комфортно в подобных условиях.

Можно озолотиться на оливках, но быть готовым к первому урожая только на седьмой год после посадки.

Об этом рассказал Gazeta.ua Михаил Бегун, эксперт одесского метеорологического института.

"Снежная зима в этом году мало повлияла на общую тенденцию изменения климата. В Украине продолжается глобальное потепление и увеличивается доля земель, на которых не будет урожая без орошения. Агропроизводство стало метеочувствительным. Единственным выходом сохранения доходов аграриев является привлечение новых сортов, которые могут выжить при минимуме влаги. Украинцы должны переходить на теплолюбивые культуры", - пояснил эксперт.

Украинцы всех регионов должны готовиться к климатическим изменениям. Ярким сигналом этого является уменьшение вдвое урожая свеклы на Полесье и огурцов на севере. Ранее эти культуры были визитками края.

Там, где была раньше был полустепь - теперь степь. Поэтому и хорошо растут арбузы с дынями. В центральных областях вместо больших качанов капусты растут килограммовые гроздья винограда. Ему надо меньше воды и больше солнца. Чтобы был товар на продажу или бартер, украинцы должны переходить на нетипичные культуры.

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Может спасти система капельного полива, которая работает в зависимости от погоды. Может включаться почасово. Это удобно для дачников, которые редко бывают на участке.

От потепления быстрее распространяются вредители, которых нужно выводить более сильными препаратами. Обработку нельзя проводить часто, чтобы вещества успели вывести до сбора урожая. Надо готовиться к появлению и новых тропических вредителей.

Садовые растения не дадут полноценных урожаев без правильного ухода. Они нуждаются в поливе, рыхлении, подкормке, обрезке. Садовые культуры подвержены нападению вредителей, грибковых и бактериальных заболеваний. Помочь в борьбе с грибками могут и народные средства. Однако они имеют слабую эффективность, а эффект от их использования непродолжителен. Химические и биологические оригинальные средства не оставят вредным микроорганизмам ни единого шанса.