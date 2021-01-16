Стимулятор роста для рассады готовят из алоэ

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Рассада овощи лучше сойдет благодаря замачивании в стимуляторе роста. Для этого годится не только специализированный препарат. Похожее действие имеет средство из сока алоэ.

За 10 дней до предполагаемой обрезки нескольких листьев поливы следует прекратить. Это увеличит концентрацию биоактивных веществ в мякоти.

1. Срезать несколько нижних сочных листьев у стебля.

2. Положить их в чистый целлофановый пакет из-под хлеба и убрать в дверцу холодильника. Там они будут настаиваться, а биологические вещества внутри них - активироваться.

3. Через 2 недели из листьев, которые отлежались в холоде, следует отжать сок. Для этого листья нужно перемолоть в кашицу в блендере или мясорубке. Полученную смесь отжать и процедить через марлю.

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4. Этот сок развести отстоянной водой в пропорции 1 к 1. Туда положить семена в марлевом мешочке и погрузить в раствор на 1 сутки. Томаты держат около 18 часов, а свекла больше обычного срока.

5. После замачивания семена положить в чистый полиэтиленовый пакет и перенести в теплое место для более быстрого проращивания.

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