Сгодится все: показали интересные идеи обустройства клумб из хлама

Фото: blog.gardenloversclub.com

Дать вторую жизнь старым вещам можно наполнив их землей и высадив в нее растения. Подойдут для этого почти любые предметы: от надбитой чашки до старой ржавой ванны и трухлявой лодки. В пригодятся также изношенные сапоги или надоевшие джинсы — из них получится оригинальная замена горшкам. Не менее креативно будет выглядеть цветник, обустроенный в багажнике нерабочего авто.

Идеи для превращения ненужных вещей в клумбу представил gardenloversclub.

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Небольшая площадь участка — не повод отказываться от цветника. Вместить растения на тесном дворе можно высадив их вдоль забора. Как именно их сочетать, подскажет фантазия.