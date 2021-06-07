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четверг, 10 июня 2021 02:28

Семь правил ландшафтного сада, которые поражают вкусом
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Как самому сделать ландшафтный сад
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как самому сделать ландшафтный сад
Как самому сделать ландшафтный сад
Как самому сделать ландшафтный сад
Как самому сделать ландшафтный сад

Ландшафтный дизайн сада можно сделать своими руками. Его скелет - извилистые дорожки. Они легко могут предоставить загадочность и равновесие, четкую структуру и творческий беспорядок.

1. Винтовые дорожки

Большое количество извилистых дорожек в саду позволяет "играть" с их обрамлением и изгибами. Замечательным обрамление станет декоративная капуста. Между плитами или камнями садовых дорожек можно выращивать ароматные прованские травы.

2. Садовые фигуры

Это автограф хозяина на пейзажи сада и различные рукотворные декоративные элементы вашего сада - это однозначно только ваша заслуга. Они не только будут радовать ваше самолюбие, но и станут настоящей изюминкой сада.

3. Декоративные травы

Они придадут любому саду изящества и легкости. Они не теряют своей декоративности в холодное время года и требуют минимального ухода.

4. Разноцветные растения

Подберите для своего сада цветы, декоративные кустарники и деревья с различной окраской листьев - желтые, сизые, бордовые ... Очень хорошее также пестрая окраска - бело-зеленый; с розовыми, желтыми, бордовыми полосами в длину или поперек ...

5. Старые предметы

В пригодятся мебель, умывальники, ванны и колесо от велосипеда может стать оригинальным украшением сада в умелых руках хозяина с фантазией.

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6. Сочетание цветов

Красивый дизайн сада должен учитывать то, как цвет растений сочетается между собой и с общим садовым фоном.

7. Водоем в саду

Не пренебрегайте этой идеей, если хотите создать действительно красивый ландшафтный дизайн. Удачно подобранные растения вокруг воды, выглядят эффектнее, чем на обычных цветниках.

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект.

Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.

zelenasadyba.com.ua
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