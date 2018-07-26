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четверг, 26 июля 2018 13:35

Садовый фотограф года: показали лучшие фотографии конкурса
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Фото "Однодневки" — победитель конкурса
Фото: metro.co.uk
Второе место конкурса — фото "Салатная кровохлёбка (бурнет)"
Фото "Развернутые" — третье место конкурса
Фото "Анемон De Caen", отмеченое жюри конкурса как одно из лучших
Фото "Замороженный сфагнум", отмеченое жюри конкурса как одно из лучших

Ежегодный конкурс International Garden Photographer of the Year объявил своих победителей в категории "Макро-искусство". Ими стали участники с Крита, Великобритании и США.

Победившие фотографии включат в иллюстрированную книгу, которую организаторы конкурса выдают ежегодно с ограниченным тиражом. Ныне все снимки доступны для просмотра на официальном сайте International Garden Photographer of the Year.

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Участие в конкурсе на лучшую садовую фотографию года могут принимать желающие со всего мира. Снимки допускаются и профессиональные, и любительские. Всего категорий в рамках конкурса 11. Среди них есть отдельная для фото, сделанных на камеру мобильного телефона.

Ранее показали самую большую в мире цветочную композицию. Она является точной копией в натуральную величину одной из древних пирамид Эквадора. Для создания этой композиции использовали 546 364 роз красного, белого, розового и желтого цвета. Представители Книги рекордов Гиннеса уже официально зарегистрировали "пирамиду" из роз как самую большую из всех, что когда-либо существовавших.

igpoty.com
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