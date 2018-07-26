Садовый фотограф года: показали лучшие фотографии конкурса

Фото: metro.co.uk

Ежегодный конкурс International Garden Photographer of the Year объявил своих победителей в категории "Макро-искусство". Ими стали участники с Крита, Великобритании и США.

Победившие фотографии включат в иллюстрированную книгу, которую организаторы конкурса выдают ежегодно с ограниченным тиражом. Ныне все снимки доступны для просмотра на официальном сайте International Garden Photographer of the Year.

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Участие в конкурсе на лучшую садовую фотографию года могут принимать желающие со всего мира. Снимки допускаются и профессиональные, и любительские. Всего категорий в рамках конкурса 11. Среди них есть отдельная для фото, сделанных на камеру мобильного телефона.

Ранее показали самую большую в мире цветочную композицию. Она является точной копией в натуральную величину одной из древних пирамид Эквадора. Для создания этой композиции использовали 546 364 роз красного, белого, розового и желтого цвета. Представители Книги рекордов Гиннеса уже официально зарегистрировали "пирамиду" из роз как самую большую из всех, что когда-либо существовавших.