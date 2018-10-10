Роза без шипов: показали необычное комнатное растение

Пеларгония сорта Вива Розита многих удивляет своим видом. Ее цветок напоминает розу, только без шипов. Растение хорошо разрастается в куст. Зацветает красно-малиновым махровыми цветами.

Автор: krsk.au.ru Пеларгония Вива Розита в горшке растет кустом

Ухаживать за растением несложно.

1. Поливать следует не по мере подсыхания, особенно не забывать во время образования бутонов.

2. Первый цвет нужно сорвать, чтобы растение окрепла и нарастила массу до полноценного цветения. Тогда в одном соцветии распускаются от 5 до 25 цветков диаметром 5-6 см. Цветение длится две недели.

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3. Сажать в горшки объемом не менее 2 литра, иначе пеларгония плохо развивается. В мелких горшках растение не кустится и бутоны высушиваются.

4. Не ставить на открытое солнце. Лучше всего ставить горшок на окно или закрыт балкон с юго-западной или восточной стороны дома.

5. Пеларгония любит подкормки, но к зиме. Тогда нельзя слишком стимулировать растение. Осенью и весной полить комплексными минеральными добавками для цветущих комнатных растений. Они насыщены не только калием и фосфором, но и другими веществами для пеларгонии.

6. Весной подпитывает удобрением с азотом, чтобы растение быстро наращивала листьев.

7. Для размножения срезать 10 см верхушечных черенков с тремя листьями и посадить их в смесь земли и речного песка. В воде не укореняется, потому срез загнивает. Поставить горшок в светлое место без прямых солнечных лучей.

В Шотландии в начале осени начинается удивительная пора, когда зацветает вереск. Все вокруг утопает в сиреневом цвете. Визг - один из символов Шотландии, рядом с клетчатой ​​тканью и волынкой. Это кустарник с разветвленной стеблями и мелкими листьями. Цветы напоминают колокольчики, собранные в соцветия. Когда они покрывают широкие поля и склоны гор, кажется, что на них накинули сиреневую одеяло.