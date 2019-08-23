Роскошь орхидей: показали 15 вариантов цветущих композиций

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Орхидеи изысканно смотрятся не только в горшках. Из них интересными выглядят и цветочные композиции.

Многие цветоводы их коллекционируют.

Красивый и капризный фаленопсис - самый распространенный вид "домашних" орхидей. Он украшает любой интерьер и создает в помещении благоприятную атмосферу.

Лучшим местом для "проживания" композиций станет невысокий стол посередине комнаты, которая отлично проветривается.

Для интерьера в пастельных тонах можно выбрать композиции с нежно-розовых, белых, желтых, сиреневых и даже тигровых орхидей. Солнечную и радужную атмосферу в квартире создадут оранжевые и зеленые цветы.

Фаленопсис имеет большие соцветия, поэтому не стоит создавать "синтез" орхидей и лилий. Он будет выглядеть наляписто и безвкусно. Очень оригинальное сочетание орхидей выйдет из травянистыми растениями.

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Дизайнеры советуют поместить красивую композицию из удивительных цветов в самое "сердце" дома, а именно в "главной" комнате, где собирается вся семья и гости. Подойдет обеденный стол, тумба или журнальный столик.

Ежегодно пустынная земля города Тусон штата Аризона покрывается пышным цветом кактусов - основных представителей местной флоры. Увидеть их можно как в центре города, так и на окраинах.