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среда, 28 августа 2019 00:27

Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
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Фото: idei-dekoru.com

Флорариума - мини-сад на столе. Это прекрасная альтернатива комнатным растениям в горшках. Такую живую композиции зручноставиты вдинок или офис. Аквариумы для растений вошли в моду не так давно.

Находясь в стеклянной оболочке, влаголюбивые тропические растения и суккуленты нуждаются мало ухода ..

Под стекло не попадает пыль и грязь, поэтому протирать листья не требуется; Растении обеспечивается высокая влажность, поскольку благодаря микроклимата влага не испаряется;

Флорариум - это очень хороший элемент домашнего декора, домашняя мини-оранжерея. Еще их называют садами в бутылке. Он выглядит по-настоящему шикарно и сразу привлекает внимание гостей.

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Главным назначением флорариума является поддержание стабильного уровня влажности и температуры, как в теплице. Если он полностью закрыт, необходимо регулярно проветривать его, чтобы на стенках не скапливался конденсат.

Флорариума, по сути, имитирует природные условия проживания избранных растений. Поэтому создавать такое чудо своими руками нужно опираясь на климатический пояс и среду обитания растений. Не стоит сажать в один сосуд папоротника влажных лесов и суккулент из пустыни. Для каждого вида флорариума нужен свой режим полива, вентиляции и температуры, чтобы вся растительная композиция не погибла.

Мало места во дворе не является поводом отказа от цветника. Его можно сделать из нескольких рядов цветов под забором.

Как их между собой соединить, стоит включить фантазию. Придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко, было бы желание.

idei-dekoru.com
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