Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 3447
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2043
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1413
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 558
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 423
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1413
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4941
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 24597
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2673
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1890
Фото
Все фото
25
13
18
4
13
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
Сгодится все: показали интересные идеи обустройства клумб из хлама
Сгодится все: показали интересные идеи обустройства клумб из хлама
Показали розовое мини-киви, которое пахнет ананасом
Показали розовое мини-киви, которое пахнет ананасом
Роскошь орхидей: показали 15 вариантов цветущих композиций
Роскошь орхидей: показали 15 вариантов цветущих композиций
Видео
Все видео
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Школьники научились превращать отходы в органическое удобрение
Школьники научились превращать отходы в органическое удобрение
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 24597
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6363
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 522
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 21:20

Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду

  Комментировать
  С одного куста голубики собирают по 6-7 кг ягод
С одного куста голубики собирают по 6-7 кг ягод

Теперь ее можно выращивать самому и куст порадует пышным урожаем. В ягоды нет ни болезней, ни вредителей. Главное - правильно посадить и не дать засохнуть в жару.

В начале сентября вызревают черенки и хорошо принимаются до холодов. Они сначала созревают под фитоламп, а потом переселяют в теплицу. Она у меня не отапливается, поэтому растения постепенно привыкают к температуре.

О хитростях размножения рассказала садовник Наталья Савельева, из города Городок Львовской области.

1. Надо срезать с вызревшого побега черенок высотой 10-15 см. Посадить в горшки, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить под лампу на 1,5 месяца.

2. Перенести в холодное помещение и весной рассадить на постоянное место.

3. Выкопать яму метр на метр. Такую же сделать и глубину. Туда насыпать привезенный из хвойного леса верхний слой почвы.

"Такая подготовка окисляет землю и растение растет, как на дрожжах. Свежая опилки не подходит, потому втягивает все питательные вещества из корня растения. Далее уже раз в год подсыпаю под кусты по два ведра хвои. Этого будет достаточно для полноценного роста и без всяких так удобрений. Я вот елку после Нового года рублю и подсыпаю в сад и хорошо", - уточняет женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали розовое мини-киви, которое пахнет ананасом

Голубика начинает плодоносить на третий год с июня до сентября. Сначала дает по несколько ягод, а с каждым годом все больше.

За сезон с одного куста собирает по 6-7 кг, но созревают неравномерно.

На выставке-конференции "Золотая гроздь Украины 2019" определили рекордсмена. Им стало гроздь винограда Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. Вырастил его Дмитрий Ткаченко из города Покрова Запорожской области.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 1 Просмотров: 55966
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 24609
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 24606
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 4 Просмотров: 22819
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 18612
Сад-огород
Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля
Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля
 Просмотров: 216
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
25
 Просмотров: 2115
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
13
 Просмотров: 1278
Виноград-рекордсмен: определили самую кисти Украины
Виноград-рекордсмен: определили самую кисти Украины
 Просмотров: 99
Сгодится все: показали интересные идеи обустройства клумб из хлама
Сгодится все: показали интересные идеи обустройства клумб из хлама
18
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
10
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
4
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
3
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
Голосов: 2337
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua