Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду

С одного куста голубики собирают по 6-7 кг ягод

Теперь ее можно выращивать самому и куст порадует пышным урожаем. В ягоды нет ни болезней, ни вредителей. Главное - правильно посадить и не дать засохнуть в жару.

В начале сентября вызревают черенки и хорошо принимаются до холодов. Они сначала созревают под фитоламп, а потом переселяют в теплицу. Она у меня не отапливается, поэтому растения постепенно привыкают к температуре.

О хитростях размножения рассказала садовник Наталья Савельева, из города Городок Львовской области.

1. Надо срезать с вызревшого побега черенок высотой 10-15 см. Посадить в горшки, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить под лампу на 1,5 месяца.

2. Перенести в холодное помещение и весной рассадить на постоянное место.

3. Выкопать яму метр на метр. Такую же сделать и глубину. Туда насыпать привезенный из хвойного леса верхний слой почвы.

"Такая подготовка окисляет землю и растение растет, как на дрожжах. Свежая опилки не подходит, потому втягивает все питательные вещества из корня растения. Далее уже раз в год подсыпаю под кусты по два ведра хвои. Этого будет достаточно для полноценного роста и без всяких так удобрений. Я вот елку после Нового года рублю и подсыпаю в сад и хорошо", - уточняет женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали розовое мини-киви, которое пахнет ананасом

Голубика начинает плодоносить на третий год с июня до сентября. Сначала дает по несколько ягод, а с каждым годом все больше.

За сезон с одного куста собирает по 6-7 кг, но созревают неравномерно.

На выставке-конференции "Золотая гроздь Украины 2019" определили рекордсмена. Им стало гроздь винограда Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. Вырастил его Дмитрий Ткаченко из города Покрова Запорожской области.