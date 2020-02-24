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понедельник, 24 февраля 2020 13:05

Посадка тюльпанов: главные правила агротехники

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Посадка тюльпанов: главные правила агротехники
Прежде, чем переходить непосредственно к погружению в почву луковиц, следует определить основные условия, в которых нуждаются тюльпаны

Разнообразие этого невероятно красивого цветка исчисляется тысячами сортов и гибридов. Несмотря на особенности культивации каждой конкретной группы, существуют определенные правила агротехники, касающиеся не только посадочных работ, но и выращивания. В данном материале мы подробно рассмотрим первый этап в выращивании этих удивительных растений.

Стартовые условия

Прежде, чем переходить непосредственно к погружению в почву луковиц, следует определить основные условия, в которых нуждаются тюльпаны. Для начала, определим время:

· оптимальный период – осень;
· температура воздуха ниже +10 градусов Цельсия;
· на календаре, как правило, октябрь (зависит от погоды и региона).

Крайне важно не высадить луковички раньше срока. Иначе высок риск проявления целого ряда заболеваний, характерных теплым климатическим условиям. Посадка в конце осени чревата отсутствием достаточного укоренения луковицами.

Относительно выбора места все достаточно просто:

· солнечный участок;
· отсутствие продуваемости сильным ветром;
· грунт супесчаный либо суглинистый (нейтральной или слабощелочной реакции);
· рыхлость и влагопроницаемость почвы.

Естественно, плодородность субстрата только приветствуется.

Посадочные работы

Для повышения приживаемости, следует предварительно перекопать выбранную локацию заранее. При слишком высоком залегании грунтовых вод либо плохой дренажности почвы, цветоводы рекомендуют формировать своеобразные возвышения (гряды). Относительно подкормок есть главное правило: избегать внесения свежего навоза. Для тюльпанов это губительно. Вообще азотосодержащие удобрения следует вносить крайне осторожно. Оптимальный выход – удобрять предшественников, за год до размещения тюльпанов. Также перед посадкой нередко используют препараты для борьбы с сорняками, ведь питательные вещества луковицам понадобятся не раньше весны, что может стимулировать рост сорной травы еще до наступления тепла.

Перед размещением луковичек в земле, обязательно протравите их раствором марганцовки. Погружать посадочный материал вглубь следует не более пятнадцати сантиметров. Сформируйте бороздки, в которые расставьте луковицы, удаленные друг от друга примерно на десять сантиметров. Расстояние между бороздами примерно втрое больше. Аккуратно присыпаем землей, с мульчированием не ранее наступления первых заморозков.

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