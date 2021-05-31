Польза из хлама: как украсить сад старым велосипедом

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Старый велосипед может стать оригинальной подставкой под цветы для декора сада. Его покрасить, поставить на них ящики и высадить в них цветы.

Клумба с велосипеда своими руками - это восторженные отзывы близких людей и тихая зависть соседей.

Идей для оформления существует множество и можно реализовать интересные замыслы. Велосипед в ландшафтном дизайне может стать именно той деталью, которая дополнит общую стилистику и превратится в выразительный элемент, станет своеобразной изюминкой дачного участка.

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Идея использовать велосипед в дизайне сада для многих не кажется оригинальной. Но велосипеды очень разные, у них разная степень ветхости и износа. Главное то, что они подойдут под все цветы.

Эта клумба не привязана к одному фиксированного места, в отличие от обычных клумб. Вы можете переместить ее в любой уголок под настроение.

Если дачи или участка нет, то подарите свой старый велосипед кому-то из дачников.

Гостиная на даче - основная комната сбора семьи и гостей. Она должна быть просторная и удобная. Это зависит не столько от размеров помещения, как от устройства. В дизайне гостиной на даче можно позволить себе необычные решения, которые не успеют надоесть за время отпуска. Надо учесть и сырость, холод и пыль. Они негативно сказываются на материалах.