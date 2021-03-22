Показали сорта клубники, которые дают самые большие ягоды в Украине

Клубника дает урожай круглый год, если посадить на участке сорта разного срока созревания. Кто хочет сладких плодов и кустов устойчивых к болезням, то это Эверест и Капри - идеальные сорта для начинающих.

Купчиха - один из немногих сортов, в котором практически нет недостатков. Его вывели из европейской мускатного земляники и крупноплодной садовой клубники. У него ароматная и сладкая ягода.

Ранние сорта

Первыми плодоносят украинские Ольвия и Розана Киевская. Ягоды собирает в середине мая. Ранние ягоды сочные даже при недостатке света. Созревают в конце мая. Устойчивы к морозам и болезням.

Также это сорта Радуга, Клэри, Румба и Альба с плотными плодами весом 50 г. Идеальные для транспортировки. С одного куста собирают 500 г ягод.

С привозных ранних, хорошо себя показала итальянская Клэр. Она не течет и очень сладкая. Немного крупнее американская Ґиґдат Джорней. Но все равно этот сорт меньше, чем поздние. В тех ягоды крупные, но не такие ароматные, как первые, так быстро зреют.

Среднеспелые сорта

Они отличаются стабильным урожаем в течение всего плодоношения. Созревают в конце июня и набирают медовую сладость. Это сорта Соната, Виктория, Маршал и Азия. С куста получают 1,5 кг ягод, которые годятся для замораживания.

Чамора Турус и Пенсионер Челси - среднеспелый сорт, которые созревают в июле. В Галя Чив ягода, как куриное яйцо. Имеет из поздних сортов американский Альбион и канадский Ямаска. Они не вымерзают при 40 градусах

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Поздние сорта

Клубника больше предыдущие сорта и устойчива к заморозкам и дождей. Сорт Пегас, Маэстро, Флоренс и Мальвина созревают в августе. Дают около 1 кг с куста. Чем старше становится куст, тем позже он будет плодоносить.

Ремонтантные сорта

Такие сорта дважды дают урожай в июне и сентябре. Это сорта Сан Андреас, Сельва, Эверест и Альбион. В зависимости от климатических условий с куста можно собрать до 2 кг ягод. Растения выше, чем остальные сортов, поэтому ягоды не касается земли. Лучше перевести на осеннее плодоношение.

Люди неправильно выбирают сорта винограда. Ищут гибридные формы, чтобы были ягоды размером с яйцо. Но они безвкусно и никто не хочет есть, разве что фотографироваться. Продать не получается, потому что покупатели пробуют на вкус, а его нет. В вино, сок или высушивания на изюм тоже не годится.