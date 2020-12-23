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четверг, 24 декабря 2020 14:50

Показали самые востребованные яблоки в мире

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Клубные сорта стали самыми востребованными в мире из-за своей надежности. Показывают одинаковый результат на любых почвах и погодных условиях. Это особенно сейчас нужно из-за засухи и вырождение сортов. Привычные не дают традиционных урожаев.

Отсутствие дождя летом не дает яблокам "налиться". Кроме жары летом на качество фруктов влияет и теплая зима. Поэтому выживают вредители. Деревья нужно чаще обрабатывать, от чего теряется ожидаемый вкус. Люди ищут новые сорта, потому что отчаялись в старых.

Автор: profihort.com
  Клубные сорта яблок поражают видом и урожаем
Клубные сорта яблок поражают видом и урожаем

Клубные сорта яблонь продают в лицензированных питомниках вместе с инструкцией выращивания. Их торговое название защищена законом. Благодаря этому дерева редко болеют. Их больше всего ценят за одинаковый вкус и вид плодов.

Они беспроигрышные как для хранения себе на еду, так и для продажи.

В Украине часто выращивают новозеландский сорт Джаз и австралийский Пинк Леди. Взрослые деревья склонны к сгущению кроны, поэтому их ежегодно обрезают. В плодоношение вступают с третьего года после посадки. Плоды красные, округло-конические и весят 210 г. Мякоть белая, хрустящая, кисло-сладкая.

Красные сочные яблоки Джаз признали лучшим в прошлом году в Японии. Там даже создали его день - 28 июня. Именно тогда первый контейнер этих яблок прибыл в Японию.

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Кто не может найти клубные сорта яблок, может принять устойчивы к парше. Те относительно новые и имеют стабильно хорошие урожаи. Они меньше зависят от погоды.

Их легче выращивать через меньшую потребность в обработке. Таковы Джонаголд и Ред Топаз. Эти яблони нужны всем, потому что парша у всех областях Украины.

Не обязательно идти в магазин, чтобы насытить свой организм витаминами. Все это можно выращивать на балконе или подоконнике. Целый год будет свежая и бесплатная зелень.

Укроп неприхотлив в уходе. Семена можно вымочить в теплой воде для лучшего прорастания. В горшок с землей высыпать семена укропа и присыпать еще сверху немного землей.

Автор: Екатерина Романчук
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