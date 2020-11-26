Показали самое популярное новое растение для клумб

Автор: Екатерина Романчук Цветочница Лилия Осадчук сажает мискантус только во влажные места

Трендом среди цветоводов стало выращивание декоративной осоки. Она называется мискантусом, который является одним из самых популярных декоративных злаков. Им украшают озера, клумбы и газоны. Это родственник сахарного тростника, поэтому есть выносливым и неприхотливым к погоде.

Об этом рассказывает Лилия Осадчук, цветочница из города Буча Киевской области.

Правила ухода за декоративные злаки:

1. Выбрать влажное место, потому что засуха самое страшное для мискантуса.

2. Выкопать яму по 25 см глубины и диаметра. Посадить растение, чтобы корневая шейка была на 5 см ниже уровня почвы.

3. Расправить корни, чтобы не было пучком. Посадить их на расстоянии 30 см. Затем ширину их пучка контролировать, вкапывая вокруг ограничительную бордюрной ленты на 10 см в глубину.

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4. Взрослые кусты накрыть на зиму деревянными щитами и пленкой, чтобы напоминала палатку. Так по бокам доходит воздуха, а сверху не падает снег. Не пригибать стебли к земле. Перед сооружением укрытия присыпать участок рыхлой почвой, чтобы защитить корни от промерзания.

5. Следить за плотностью куста. Когда через несколько лет в центре начнут отмирать стебли - пора делить куст. Весной надо будет выкопать из земли и рассадить молодые саженцы на несколько частей.

Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми. Эта злаковое растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.