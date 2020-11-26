Показали самое популярное новое растение для клумб

Трендом среди цветоводов стало выращивание декоративной осоки. Она называется мискантусом, который является одним из самых популярных декоративных злаков. Им украшают озера, клумбы и газоны. Это родственник сахарного тростника, поэтому есть выносливым и неприхотливым к погоде.
Об этом рассказывает Лилия Осадчук, цветочница из города Буча Киевской области.
Правила ухода за декоративные злаки:
1. Выбрать влажное место, потому что засуха самое страшное для мискантуса.
2. Выкопать яму по 25 см глубины и диаметра. Посадить растение, чтобы корневая шейка была на 5 см ниже уровня почвы.
3. Расправить корни, чтобы не было пучком. Посадить их на расстоянии 30 см. Затем ширину их пучка контролировать, вкапывая вокруг ограничительную бордюрной ленты на 10 см в глубину.
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4. Взрослые кусты накрыть на зиму деревянными щитами и пленкой, чтобы напоминала палатку. Так по бокам доходит воздуха, а сверху не падает снег. Не пригибать стебли к земле. Перед сооружением укрытия присыпать участок рыхлой почвой, чтобы защитить корни от промерзания.
5. Следить за плотностью куста. Когда через несколько лет в центре начнут отмирать стебли - пора делить куст. Весной надо будет выкопать из земли и рассадить молодые саженцы на несколько частей.
Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми.
Эта злаковое растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.
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