Показали розовое мини-киви, которое пахнет ананасом

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В конце лета лучше размножать актинидию. Это ягода, которая напоминает мелкое киви. На вкус - сладкая и пахнет, как ананас.

Об этом рассказывает садовник Лариса Преображенская.

"Посадила пурпурную актинидию и никак не могу ей нарадоваться. С виду это мини-киви, только розового цвета. Сорт называется Скарлетт септембер и Пурпурная садовая. Плоды вырастают длиной 3,5-4 см. Для хорошего урожая между трех женских деревьев должно быть одно мужское. Чтобы перекрестно запилялися", - рассказывает Лариса Преображенская.

После спада жары удобно рассаживать молодые побеги. Они быстро приживаются.

1. Для этого нужно из кустов срезать черенок с 4 почками и 2 листьями. В сутки оставить его в воде и сажать в землю. Черенок полить и накрыть агроволокном. Так растет до холодов.

2. Затем пересадить в горшки и поставить в погреб.

3. Весной пересадить в яму 60х60 см. Добавить 5 кг перегноя, 150 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы.

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У растения вкопать столбы, между которыми натягивает три провода. Первый на 50 см от земли, другие за 100 см друг от друга. По ним актинидия плестись.

Плодоносить начинает в четырехлетнем возрасте в августе-сентябре. Лучший - седьмой год. Тогда с одной актинидии можно собрать 20 кг плодов.

В Национальном научном центре "Институт виноградарства и виноделия им. Василия Таирова" официально зарегистрировали бессемянный, то есть без косточек, сорт винограда Кишмиш Таировский. То же самое сделали и селекционеры Одесского сельскохозяйственного института с сортом Мечта. Первый ранний, а Мечта - среднего срока созревания. В Таировскому ягоды розовые, а в Мечта - зеленовато-розовые. Они морозостойкие, укрывать их на зиму не нужно.