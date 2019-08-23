Показали роскошные кактусы, которые могут конкурировать по красоте с розами

Фото: tucson.com

Ежегодно пустынная земля города Тусон штата Аризона покрывается пышным цветом кактусов — основными представителями местной флоры. Увидеть их можно как в центре города, так и в окрестностях.

Фото местных кактусов в период цветения опубликовали на официальном сайте города.

Наиболее распространенными в Тусоне являются опунции. Народное название этих кактусов — колючие груши. Их легко распознать по характерным весловидным стеблями. Большинство разновидностей опунции цветут желтым. В первый день цветки этих кактусов имеют ярко-лимонный окрас, на другой — становятся персиковыми.

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Увидеть в Тусоне можно и несколько видов цилиндропунций. Цветки у них бывают разных оттенков: от желтого и оранжевого до красного, фиолетового и розового.

Распространены также кактусы Сагуаро. Эти представители местной флоры дают нежные кремово-белые цветы, которые распускаются ночью, а к полудню следующего дня снова смыкают лепестки и отцветают.

Найти в Тусоне можно и ехиноцереусы. Эти кактусы дают яркие пурпурные цветки. Период цветения в них приходится на апрель месяц. С июля по август в городе распускаются бочковые кактусы. Они дают цветки желтого или красного цвета. Во время сезона летних дождей розовым цветением радуют и кактусы маммиллярии.

Главным украшением двора может стать рододендрон. Цветение этого растения из семейства вересковых не остается незамеченным: обычно его ветви столь пышно усеяны яркими и ароматными цветами, что едва не ломаются под их тяжестью.