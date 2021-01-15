Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд

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Зимой мало комнатных растений, которые радуют глаз цветением. Именно исключением является бегония Елатиор. Ее яркие краски пышных соцветий и темное блестящие листья способны украсить любой интерьер. Именно этим и объясняется высокая популярность данного растения.

Это не отдельная видовая растение, а группа особых гибридов бегоний, сложных по происхождению крупноцветковых и компактных, способных цвести круглый год. Елатиоры прославились массивно, яркими соцветиями с очень крупными цветками, по форме чем-то похожи на роз. При диаметре до 5 см они кажутся изысканными.

Свое название получила в честь его первооткрывателя - Бегона. В естественных условиях это растение было найдено на территории Южной Америки, Индии и Африки. Ученые обнаружили, что такой цветок способен очищать воздух от болезнетворных микробов. Он выделяет фитонциды, которые наиболее эффективно борются со стафилококком. Именно поэтому все чаще можно встретить бегонию в детских садах и медицинских учреждениях.

Выбирать бегонию следует не столько по форме цветков, сколько за цветовыми нюансами. Все оттенки между белым и желтым и белым и темно-красным позволяют каждому найти свою вариацию любимого цвета - розового, малинового, оранжевого.

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Подбирая для нее место в интерьере, не стоит игнорировать требования:

1. Мягкое, но яркий свет восточных и западных подоконников или легкий тень на расстоянии 1-2 м от юго ориентированных окон - идеальный режим освещения для бегонии.

2. Эти комнатные бегонии прекрасно развиваются в прохладных условиях при температуре от 16 до 22 градусов. Жары они не любят - теряют махровость и вытягиваются и быстрее отцветают.

3. На стадии формирования бутонов температуру стоит повысить на 4 градуса и сразу снизить до 18-22 градусов с распусканием первых цветов.

4. Кусты Елатиорив не стоит трогать с момента, когда наметятся бутоны и к отцветания. В этот период бегония сверхчувствительная даже к вращению, а не только к перемещению на новое место.

5. Бегонии группы Елатиор высаживают в небольшие горшки диаметром 10-14 см. Увеличивают емкости не более чем на 2 см, ведь обильно цвести елатиоры могут только в довольно тесных емкостях.

Бегонии Елатиор не зря считаются самыми надежными из цветущих. Они сверхустойчивые, не подвержены грибным болезням, в отличие от своих конкурентов болеют только по вине хозяев - при избыточном поливе и неправильном подборе условий. И при загрязнении, если пыль не снимают из листьев регулярно.

Также очень популярным комнатным растением является фикус Бенджамина. Он отличается своей неприхотливостью. Первые 3 месяца жизни на новом месте для него самые сложные. Если за это время фикус не заболеет или не умрет, это означает, что в дальнейшем уход за ним будет сравнительно прост. Растение назвали в честь Джексона Бенджамина Дейдона, ботаника из Испании. Однако многие ошибочно полагают, что в честь американского президента Бенджамина Франклина.