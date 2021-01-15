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понедельник, 18 января 2021 09:45

Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
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Махровая бегония Елатиор удивляет цветом
Фото: rastenievod.com
Махровая бегония Елатиор удивляет цветом
Махровая бегония Елатиор удивляет цветом
Махровая бегония Елатиор удивляет цветом
Махровая бегония Елатиор удивляет цветом

Зимой мало комнатных растений, которые радуют глаз цветением. Именно исключением является бегония Елатиор. Ее яркие краски пышных соцветий и темное блестящие листья способны украсить любой интерьер. Именно этим и объясняется высокая популярность данного растения.

Это не отдельная видовая растение, а группа особых гибридов бегоний, сложных по происхождению крупноцветковых и компактных, способных цвести круглый год. Елатиоры прославились массивно, яркими соцветиями с очень крупными цветками, по форме чем-то похожи на роз. При диаметре до 5 см они кажутся изысканными.

Свое название получила в честь его первооткрывателя - Бегона. В естественных условиях это растение было найдено на территории Южной Америки, Индии и Африки. Ученые обнаружили, что такой цветок способен очищать воздух от болезнетворных микробов. Он выделяет фитонциды, которые наиболее эффективно борются со стафилококком. Именно поэтому все чаще можно встретить бегонию в детских садах и медицинских учреждениях.

Выбирать бегонию следует не столько по форме цветков, сколько за цветовыми нюансами. Все оттенки между белым и желтым и белым и темно-красным позволяют каждому найти свою вариацию любимого цвета - розового, малинового, оранжевого.

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Подбирая для нее место в интерьере, не стоит игнорировать требования:

1. Мягкое, но яркий свет восточных и западных подоконников или легкий тень на расстоянии 1-2 м от юго ориентированных окон - идеальный режим освещения для бегонии.

2. Эти комнатные бегонии прекрасно развиваются в прохладных условиях при температуре от 16 до 22 градусов. Жары они не любят - теряют махровость и вытягиваются и быстрее отцветают.

3. На стадии формирования бутонов температуру стоит повысить на 4 градуса и сразу снизить до 18-22 градусов с распусканием первых цветов.

4. Кусты Елатиорив не стоит трогать с момента, когда наметятся бутоны и к отцветания. В этот период бегония сверхчувствительная даже к вращению, а не только к перемещению на новое место.

5. Бегонии группы Елатиор высаживают в небольшие горшки диаметром 10-14 см. Увеличивают емкости не более чем на 2 см, ведь обильно цвести елатиоры могут только в довольно тесных емкостях.

Бегонии Елатиор не зря считаются самыми надежными из цветущих. Они сверхустойчивые, не подвержены грибным болезням, в отличие от своих конкурентов болеют только по вине хозяев - при избыточном поливе и неправильном подборе условий. И при загрязнении, если пыль не снимают из листьев регулярно.

Также очень популярным комнатным растением является фикус Бенджамина. Он отличается своей неприхотливостью. Первые 3 месяца жизни на новом месте для него самые сложные. Если за это время фикус не заболеет или не умрет, это означает, что в дальнейшем уход за ним будет сравнительно прост.

Растение назвали в честь Джексона Бенджамина Дейдона, ботаника из Испании. Однако многие ошибочно полагают, что в честь американского президента Бенджамина Франклина.

zelenasadyba.com.ua
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