Почему важно правильно подобрать подсолнечник для посева

Специалисты говорят, что лучшая температура для посева подсолнечника +10... 12°C

Фермеры в последние годы заметно увеличивают площади посева подсолнечника. Это культура, на урожай которой спрос стремительно растет. Именно поэтому очень важно собрать богатый и хороший урожай.

Сея подсолнечник, нужно обратить внимание на множество вещей. Например, должно быть соответствующее состояние почвы, температура воздуха, а также правильно подобранный и качественный посевной материал.

Специалисты говорят, что лучшая температура для посева +10 ...12°C. Касаемо семян, то растет популярность гибридных сортов и не зря. Ведь именно они быстро адаптируются к климатическим условиям региона, в котором их посеяли. Кроме того, гибридные сорта семян обеспечивают хороший урожай.

Компания ООО Госппостач и интернет-магазин "Агроторг" работают с семенными материалами многие годы. Представляют производителя Сербских семян подсолнечника. Предлагают на выбор различные гибридные сорта. Очень важно выбирать их в надежных и официальных дистрибьюторов в Украине, потому что так фермеры могут быть спокойны за качество и хороший урожай. Компания предлагает самые распространенные виды гибридов: высокомасленние, низьколужние, панцирные. Их преимущества в том, что имеют стабильную урожайность, созревая, почти не осыпаются, устойчивы к болезням, засухе и другим факторам, имеют высокий процент масличности семян.

Выбирая семена, надо обращать внимание на их устойчивость к растению-паразиту ‒ волчку. Ведь оно может прикрепиться к корням подсолнечника и питаться его соками. Противостоять этому паразиту эффективно может гибрид подсолнечника НСХ 6749, он устойчив к семи видам волчка. Очень качественно и выносливо проявил себя в неблагоприятных погодных условиях.

Для фермеров также важно, чтобы подсолнечник не полегал. Это чуть ли не одна из самых больших проблем, особенно, когда лето с грозами. Тогда под угрозой оказывается весь урожай. Гибрид подсолнечника НСХ 6749 растет на среднюю высоту, поэтому не подвергается полеганию. Если же наоборот ‒ лето оказалось слишком жаркое и в почве есть нехватка влаги, то этому гибриду такая проблема также не страшна. НСХ 6749 имеет мощную корневую систему и является в группе средне раннего созревания. Может произрастать на длину от 165 до 180 сантиметров. Наиболее благоприятные регионы для выращивания - степная и лесостепная зоны, но и к другим также приспособится.

В дистрибьюторов можно заказать и другие разновидности посевных материалов подсолнечника и других культур. Консультанты порекомендуют и найдут лучший вариант для индивидуальных условий каждого.