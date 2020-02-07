Пахучие валентинки: показали 15 цветущих идей для яркого поздравления

На День влюбленных валентинкой может стать букет. Чтобы выделиться среди других, стоит подобрать не столько изысканную композицию, как оригинальную. В форме собаки, огромного цветущего сердца или мини-деревьев.
Какой бы вариант не выбрали, каждый полюбится.
Самое интересное, что сделать их может каждый из проволоки, коробки и букета.
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Букет свежих цветов среди зимы является отличным способом внести яркие краски и подарить отличное настроение
Зимняя флористика отличается от остальных. Такие букеты выглядят изысканно и оригинально. Одни из них нежные, другие яркие. В обоих случаях удивляют сочетание цветов.
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