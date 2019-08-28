Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай

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Самый неприметный двор превращается в живописный оазис благодаря бугенвиллеи. Это растение является вечнозеленым цветущим кустарником. Имеет чрезвычайную декоративную ценность. Но не благодаря своим цветам: они в бугенвиллеи мелкие и незаметные. Одним из самых красивых растений на планете ее делают яркие прицветники — верхушечные листья, в пазухе которых цветки располагаются.

По цвету бугенвиллея может быть пурпурной, розовой, красной, белой, желтой, фиолетовой. Некоторые виды этого растения растут в форме дерева, другие — как лианы. В высоту могут достигать 2-х метров, пишет mydesiredhome.

Бугенвиллея любит солнце и жару. Не переносит морозы. В открытом грунте хорошо чувствует себя только в местностях, где температура воздуха в течение холодных времен года не опускается ниже 0 градусов по Цельсию. При других условиях этот кустарник желательно сажать в горшках. Из бугенвиллеи можно сделать настоящий южный рай на террасе. Часто это растение используют для оформления заборов и фасадов домов.

Плохо переносит бугенвиллея мощные ливни: если дождь слишком сильный, ее листья повреждается. Переувлажнения тоже не терпит. Однако плохо реагирует и на нехватку воды — начинает сбрасывает и цветы, и листья. Хорошо себя чувствует, когда корни слегка влажные.

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Маленькая площадь участка — не повод отказываться от цветника. Вместить растения на тесном дворе можно высадив их вдоль забора.