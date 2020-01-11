Назвали способ повышения урожайности огорода от бесснежной зимы

В Украине этой зимой преобладают высокие температуры и сухие ветры, вызывающие обезвоживание почвы. По данным украинского гидрометеорологического центра, уровень влажности почвы в большинстве регионов является одним из самых низких за последние десять лет и соответствует уровню 2015 года.

Автор: septik.guru Снегозадержатели щиты насыщают город водой с азотом и фосфором

Один килограмм снега - литр талой воды, которая содержит азот и фосфор. Чем толще снежный покров - тем больше в почве накопится воды для весеннего посева.

Об этом рассказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований Украинского гидро- метеорологического института НАН Украины.

"В январе не стоит ждать много снега. Он будет меньше этой зимой, чем в прошлом году. А это очень вредит городам, садам и цветникам.

Дефицит снега отрицательно скажется на следующем урожаю. По его недостатка страдают озимые растения, плодовые деревья и кустарники. Он не только спасает их от вымерзания, но и увеличивает запасы почвенной влаги весной. А почву под снегом не поддается ветровой эрозии и легче переносит весенние ветры, - уточняет Вазира Мартазинова.

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Традиционный способ задержания снега - использование щитов. Их можно смастерить из стебля кукурузы, тростника или подсолнечника, или более современные материалы: профнастил или дугообразно установлена ​​мелкая пластиковая сетка.

Размер щита может варьироваться в зависимости от площади участка и количества деревьев. В среднем высота должна быть не менее метр в высоту и несколько метров в ширину. Несколько таких щитов, установленных с подветренной стороны в шахматном порядке, обеспечат эффективное снегозадержание.

Помогут задержанию снега оставленные на зиму срезанные ветви деревьев, стебли малины и смородины, убрана кукуруза и другие растения. Правда, в этом случае сад теряет свою привлекательность, но полностью убрана участок не позволяет снегу за то "зацепиться".

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