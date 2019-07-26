Назвали самый модный тренд для букетов этим летом

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В этом сезоне модными стали букеты в шляпних коробках. Они удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры.

В зависимости от сезона, цветовая гамма букетов меняется. Так, зимой и осенью основном выбирают насыщенные красные или темные цветы, а летом и весной - пастельные тона или яркие: желтые, фиолетовые, оранжевые, розовые.

Букет в коробке не требует дополнительного ухода, ведь цветы размещают в специальной влажной губке.

Это также удобно, так как в коробку, кроме цветов, можно поместить дополнительно сладости или негабаритный подарок.

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Мало места во дворе не является поводом отказа от цветника. Его можно сделать из нескольких рядов цветов под забором. Как их между собой соединить, стоит включить фантазию. Придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко, было бы желание.