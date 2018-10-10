Назвали 5 правил идеального хранения картофеля

Картофель хранят на зиму вблизи свеклы Фото: nastanova.com

Картофель хорошо перезимует при правильном хранения. В квартире это может быть балкон или лоджия.

1. Для этого ее пересыпают в деревянный ящик с отверстиями и накрывают сосновыми ветками или листьями рябины. Они выделяют вещества, которые защищают от гниения и увядания.

2. Идеально, чтобы в помещении с урожаем держалась температура 2-3 градуса тепла и влажность воздуха 85-90 процентов. Измеряют их прибором, который продается в зоомагазине.

3. Если там холоднее, чем плюс 5 градусов, надо утеплить ящики. Низкая температура превращает крахмал в сахар, и клубни начинают зеленеть. Такой картофель вредно есть. Дно и стенки советует оклеить пенопластом.

4. Картофель хорошо лежит со столовой свеклой. Он впитывает из нее лишнюю влагу и защищает от порчи.

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Капусту держат подальше, иначе начинают гнить оба овощи.

5. Если картофель начала прорастать, неподалеку кладут разрезанное яблоко или корень имбиря.

В Бразилии вырастили необычную картофелину-гиганта. Ее вес составляет 8 килограмм, а форма напоминает гигантскую человеческую стопу. Овоще-мутант имеет полный набор "пальцев", а также один лишний. Сверху они покрыты корешками, которые напоминают волосы. Удивительная картофелина выросла на огороде у жителей бразильского города Мелейро Пауло и Марли Чихинелем.