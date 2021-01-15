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понедельник, 18 января 2021 11:20

Мох в интерьере: как стильно украсить дом
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Фото: zelenasadyba.com.ua

Мох в интерьере идеально подходит экостиля, который сейчас в тренде. Такой вид озеленения подходит для тех, кто не имеет времени на уход за традиционными комнатными растениями, но стремится придать элементов природы и ярких акцентов в свой дом.

Им можно задекорировать стены гостиной, зону приготовления пищи или и ванную комнату.

Мох для интерьера бывает натуральный - ягель. Он не очень удобен в дизайне, так как не требует ухода. Его нужно периодически увлажнять опрыскивания. Из-за этого в комнате будет повышена влага.

Штучных мох внешне отличается от живого, но идеально подходит для создания масштабных композиций, например, зеленых стен.

Стабилизированный - нечто среднее между искусственным и живым мхом. Он создается из натуральной растения и обрабатывается особым образом - из мха удаляется влага и вводится стабилизационная вещество. Она переводит мох в состояние сна, консервирует его. Такой мох не требует поливов и располагается вдали от солнечных лучей.

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Украсить дом можно различными композициями из стабилизированных растений. Их можно добавить в высокие вазы и вазоны.

Мох можно комбинировать с другими элементами, например с деревом, а также покрасить в различные цвета. Хотя и просто зеленый мох на картине или панно любой формы будет выглядеть эффектно.

Можно установить кофейный столик, столешница которого украшена зеленью. Сверху можно положить стекло.

Зимой мало комнатных растений, которые радуют глаз цветением. Именно исключением является бегония Елатиор. Ее яркие краски пышных соцветий и темное блестящие листья способны украсить любой интерьер. Именно этим и объясняется высокая популярность данного растения.

Это не отдельная видовая растение, а группа особых гибридов бегоний, сложных по происхождению крупноцветковых и компактных, способных цвести круглый год.

zelenasadyba.com.ua
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