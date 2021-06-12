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воскресенье, 13 июня 2021 11:35

Ландшафтный дизайн на зависть всем: показали пять стилей
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Как сделать своими руками ландшафтный дизайн сада
Фото: remontbp.com
Как сделать своими руками ландшафтный дизайн сада
Как сделать своими руками ландшафтный дизайн сада
Как сделать своими руками ландшафтный дизайн сада
Как сделать своими руками ландшафтный дизайн сада

Ландшафтный дизайн сочетает в себе три составляющих. Во-первых, это инженерная составляющая. При планировании ландшафтного дизайна учитываются нюансы проектирования и строительства, а также архитектура зданий и сооружений на выбранном участке.

Во-вторых, это биологическая составляющая. Здесь ландшафтные дизайнеры делают растительного дизайна территории с учетом особенностей рельефа, климата и определенного стиля.

В-третьих, это культурная, историческая, философская составляющая. Это означает, что ландшафтный стиль очень тесно взаимосвязан со стилями и направлениями в культуре и истории, а также несет определенный философский смысл.

Стили дизайна парка:

1. Регулярный

Здесь центром ландшафтного дизайна является архитектурное сооружение, от фонтана к королевскому дворцу. Вокруг разбивается сад, который строго и обязательно подчинен законам геометрии и симметрии. Уровне, ухоженные садовые дорожки прекрасно сочетаются в данном стиле с различного рода водными объектами. Основные черты регулярного стиля в дизайне ландшафтов: четкость, аккуратность, рациональность

2. Пейзажный

В противоположность регулярным садам во Франции в 18 веке англичане создают пейзажный стиль. Он берет идеи и решения по природе, но при этом строго подчинен многим требованиям и правилам. Растения растут естественно, но при этом регулярно и своевременно изреживается, подстригается. Цвета выбирают спокойные, пастельные, естественные, не насыщают цветами и растениями яркой палитры

Обязательно выбирают местные растения, а не экзотические. Для декора используют природные материалы: камень, дерево, изделия из глины. Основные черты пейзажного стиля: натуральность, отсутствие геометрических решений, только плавные, естественные очертания.

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3. Японский

Этот дизайн уникален с одной стороны, и простой, с другой стороны. Цветовые решения выбирают спокойные, природные. Создание ландшафтного дизайна в этом стиле кропотливая и длительный занятия для терпеливых людей. Основные черты японского стиля: уникальность, простота, гармоничность.

4. Английский

Он величественный, благородный и довольно консервативен. Обязательными элементами должны быть: газон, беседка, зона цветов, водоемы, дорожки, забор из живых кустов или растений. Основные черты английского стиля в ландшафтном дизайне: свобода, умиротворение, естественность и натуральность.

5. Скандинавский

Основные черты: сдержанность, функциональность, естественность, компактность. Этот стиль особый, потому что скандинавские страны большую часть года проводят в холодных и суровых условиях. Поэтому скандинавский сад - это, прежде всего, вечнозеленые деревья и кустарники. Обязательно с эльфами, гоблинами и троллями - героями скандинавских сказок.

Существует немало способов подчеркнуть особенности ландшафта участка. Вместо садовых фигур и беседок, интересно сделать декоративная мельница. Сооружение должно выглядеть, как полнофункциональный продукт, со своим стилем.

Максимально реалистичная копия настоящего ветряка вызывает живой интерес у гостей. Для сада достаточно передать образ мельницы и отдельные детали.

remontbp.com
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