Ландшафтный дизайн на зависть всем: показали пять стилей

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Ландшафтный дизайн сочетает в себе три составляющих. Во-первых, это инженерная составляющая. При планировании ландшафтного дизайна учитываются нюансы проектирования и строительства, а также архитектура зданий и сооружений на выбранном участке.

Во-вторых, это биологическая составляющая. Здесь ландшафтные дизайнеры делают растительного дизайна территории с учетом особенностей рельефа, климата и определенного стиля.

В-третьих, это культурная, историческая, философская составляющая. Это означает, что ландшафтный стиль очень тесно взаимосвязан со стилями и направлениями в культуре и истории, а также несет определенный философский смысл.

Стили дизайна парка:

1. Регулярный

Здесь центром ландшафтного дизайна является архитектурное сооружение, от фонтана к королевскому дворцу. Вокруг разбивается сад, который строго и обязательно подчинен законам геометрии и симметрии. Уровне, ухоженные садовые дорожки прекрасно сочетаются в данном стиле с различного рода водными объектами. Основные черты регулярного стиля в дизайне ландшафтов: четкость, аккуратность, рациональность

2. Пейзажный

В противоположность регулярным садам во Франции в 18 веке англичане создают пейзажный стиль. Он берет идеи и решения по природе, но при этом строго подчинен многим требованиям и правилам. Растения растут естественно, но при этом регулярно и своевременно изреживается, подстригается. Цвета выбирают спокойные, пастельные, естественные, не насыщают цветами и растениями яркой палитры

Обязательно выбирают местные растения, а не экзотические. Для декора используют природные материалы: камень, дерево, изделия из глины. Основные черты пейзажного стиля: натуральность, отсутствие геометрических решений, только плавные, естественные очертания.

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3. Японский

Этот дизайн уникален с одной стороны, и простой, с другой стороны. Цветовые решения выбирают спокойные, природные. Создание ландшафтного дизайна в этом стиле кропотливая и длительный занятия для терпеливых людей. Основные черты японского стиля: уникальность, простота, гармоничность.

4. Английский

Он величественный, благородный и довольно консервативен. Обязательными элементами должны быть: газон, беседка, зона цветов, водоемы, дорожки, забор из живых кустов или растений. Основные черты английского стиля в ландшафтном дизайне: свобода, умиротворение, естественность и натуральность.

5. Скандинавский

Основные черты: сдержанность, функциональность, естественность, компактность. Этот стиль особый, потому что скандинавские страны большую часть года проводят в холодных и суровых условиях. Поэтому скандинавский сад - это, прежде всего, вечнозеленые деревья и кустарники. Обязательно с эльфами, гоблинами и троллями - героями скандинавских сказок.

Существует немало способов подчеркнуть особенности ландшафта участка. Вместо садовых фигур и беседок, интересно сделать декоративная мельница. Сооружение должно выглядеть, как полнофункциональный продукт, со своим стилем. Максимально реалистичная копия настоящего ветряка вызывает живой интерес у гостей. Для сада достаточно передать образ мельницы и отдельные детали.