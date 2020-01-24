Королевские орхидеи поражают: назвали тонкости зимнего ухода

Королевские орхидеи легко выращивать как знать к ним подход.

О них рассказала цветочница Ирина Гриневич из города Новомосковск Днепропетровской области.

Имеет сорта Утопия, Каскад, Королевская Афродита и Ванда с двуцветными лепестками.

"Раньше эти цветы могли иметь только короли. Недавно стали доступными. Они уникальны во всем. Горшки, почву и условия выращивания - все не так, как у других. Одни из немногих растений, которые цветут зимой. Для этого должны быть сухая земля и влажный воздух ", - уточняет цветочница.

На рынке продаются десятки видов королевских орхидей. Самый простой в выращивании фаленопсис. Он хорошо переносит комнатные условия. В отличие от гибридных сортов, которым нужны тепличные свет и температура.

Зимний уход за орхидеями:

1. Поливать раз в неделю. Остатки воды имеют стечь по горшку вниз к поддона. Когда их часто поливать, корни начинают гнить. Даже активно цветущие орхидеи требуют минимального полива.

2. Оттуда воды следует вылить, чтобы не собирались лужи. Потому что быстро остынут на подоконнике и подморозит корни.

3. Влажность воздуха повышать опрыскиванием. Но так, чтобы вода не собиралась в пазухах листьев. Там может начаться гниение.

4. Горшки с растениями ставить на юго-восточных окнах, где на них не попадают прямые солнечные лучи.

5. Обработать от вредителей, потому что в растениях заводятся паутинный клещ и щитовка. Против них помогают препараты Актофит, Вертимек, Енвидор. Повторяют обработку каждые десять дней.

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Чтобы определить, что орхидея созрела до цветения, нужно посчитать количество побегов. В готовой к цветения растения их должно быть 5-7.

Если растение все равно не пускает стрелку, ей надо стресса. Сократить полив или переставить горшок в прохладное место.

Замиокулькас сейчас находится на пике популярности. Его ставят и в квартирах, и в офисах. Растение имеет прочные побеги с глянцевыми листьями. Его еще называют евро-дерево. Вырастает высотой 0,5 м. Чтобы он был пышным и ухоженным, стоит его вовремя пересаживать. В большей горшке и свежей земли, растение легче переживет зиму.