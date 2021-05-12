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четверг, 13 мая 2021 02:28

Фантазия поражает: как создать яркие акценты в цветнике
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Цветник во дворе для создания ярких акцентов
Фото: zelenasadyba.com.ua
Цветник во дворе для создания ярких акцентов
Цветник во дворе для создания ярких акцентов
Цветник во дворе для создания ярких акцентов
Цветник во дворе для создания ярких акцентов

Украшением и ярким акцентом во дворе станут цветники. Чаще всего их располагают рядом с беседками, у входной зоны дома или участка, словом - на самом видном месте.

Для начала стоит подобрать форму цветника и распланировать схему посадки цветов.

1. "Дикий цветник"

Можно выбрать для цветника полевые цветы. Это могут быть маки, васильки и другие знакомые нам "дикари". При этом идеально в него впишутся не только однолетние, но и многолетние цветы.

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2. Цветник в дереве или пни

Если у вас во дворе есть ненужный пенек, не спешите его удалять, в нем можно сделать цветник. Для основы можно взять и поваленное дерево.

3. Вертикальная клумба

Такая идея подходит для небольших участков, где не хватает свободного пространства. Попробуйте сделать клумбу-башню с петуний. Это очень оригинально.

4. Моно цветник

Многообразие цветов позволяет использовать практически любой цвет или оттенок.

5. "Спокойный" цветник

Не обязательно выбирать для цветников кислотные цвета, можно наоборот собрать цветник в пастельных оттенках. Такой цветник будет выглядеть очень нежно и выделяться на фоне сочной зелени.

10 мая отмечается Всемирный день кактуса. Его название происходит от греч. κακτος (щетина), которое в классическом греческом языке использовалось для обозначения растений с колючками типа чертополоха.

Плоды некоторых видов кактусов употребляют в пищу, они известны под общим названием питахайя, или дракону фрукты.

zelenasadyba.com.ua
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