Цветочный этикет: раскрыли тонкости выбора цветов по возрасту

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Цветы нужно дарить на любые праздники, чтобы поднять настроение. Это касается женщин и мужчин.

При выборе букета стоит быть аккуратными. Потому что коллеге, начальнику или родным стоит покупать другие цветы.

Не стоит дарить растения, которые сильно пахнут типа лилий или кал. Не знаете что подарить? Розы, герберы и хризантемы давно стали классикой.

Следует учитывать социальный статус человека. На торжественных мероприятиях цветы удобнее дарить в корзине или коробке, а на свадьбу выбирают небольшой букет, иначе невеста устанет его носить.

Не стоит дарить ромашки или ландыша женщинам после 30 лет. Пусть розы выглядят банально, зато всегда дорого.

Букет нужно уметь дарить. Его преподносят без упаковки, если конечно это не художественная украшение из красивого оберточной бумаги.

Нельзя держать цветы головками вниз или запихивать в сумку. Несите их открыто и с гордостью.

Если дарят букет на праздник, то вручает его человек, а по улице несет женщина.

Когда цветы принимают, то их сразу ставят в воду. Если букетов несколько, то для каждого нужна отдельная ваза.

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Символика цвета букета:

Желтый

Символизирует скорую разлуку, поэтому стоит избегать его при составлении букета для любимой девушки. Но он вполне уместен в букете для учителя или врача.

Красный

Цвет любви и страсти. Избегайте этого оттенка при выборе букета коллеге, если не хотите, чтобы вас неправильно поняли.

Белый

Олицетворение нежности и романтики. Уместен для подарка невесте, юной девушке или маме.

Синий

Все холодные оттенки могут быть использованы для составления букета для мужчины или для мамы новорожденного мальчика.

Сейчас в тренде роза флорибунда. Ее название переводится как "пишноквитуча", что лучше всего описывает ее внешний вид. Цветения у растения почти не прекращается и выдает потрясающий аромат. Также во многих сортов флорибунда объединены несколько цветов. Соцветия могут быть махровыми, полумахровыми или простыми. Сортов в растения тоже очень много. Например, Лилли Марлен, Гэлакси, Жоржетт, Николь, Самба, Шокинг Блю и Бенита.