Что сделать, чтобы букет долго стоял в вазе: 5 спососбов

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Букет цветов дольше стоять в комнате, если его адаптировать к температурному режиму. Для этого их следует оставить на несколько минут в прохладные комнате.

1. Нужно обрезать лишние кончики стебля и поврежденные листья под потоком воды. Отрезать Не 1 мм, а 3 см под углом 45 градусов. Это ликвидирует "воздушный тромб".

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2. Чтобы избежать процесса гниения в воду добавляют таблетки аспирина. Воды в вазе не должно быть много. Например, стебли таких цветов, как герберы, фрезии и ирисы нужно погружать в воду примерно на 5 см, розы и тюльпаны - на 10 см, а нарциссы - 15 см.

3. Цветам нужна вода разной температуры. Так, для тюльпанов и ирисов лучше использовать воду с кубиками льда. Розам и сирени - 35-40 градусов.

4. Чтобы цветы "жили" дольше, нужно увеличить поверхность, которой они впитывают воду. Стебель надрезать и вставить 1/3 спички. Или проколоть иглой несколько раз.

5. Для уничтожения бактерий на кончике стебля, можно втирать в него соль. Или погрузить в хвойный экстракт, лимонный сок или "слабый" раствор марганцовки. Если стебель трубчатое, в отверстие нужно положить немного ваты, которая предотвратит попадание кислорода и образованию бактерий.

Зимой цветут цветы не только в вазах, а и в горшках. Например, комнатное растение бегония Елатиор имеет пышные соцветия и темное блестящие листья. Они способны украсить любой интерьер. Именно этим и объясняется высокая популярность данного растения. Это не отдельная видовая растение, а группа особых гибридов бегоний, сложных по происхождению крупноцветковых и компактных, способных цвести круглый год.