Ягода размером с перепелиное яйцо - в Украине появились новые сорта ежевики

Вес одной спелой ягоды сорта "Уошито" в среднем достигает 8-10 граммов. Фото: предоставлено Богданом Волынским

Два сорта ежевики Уошито и Натчез селекции Университета штата Арканзас, что в США, зарегистрировали в Украине. Теперь их можно выращивать и местным садоводам. Стоимость одного саженца стартует от 50 грн.

О том насколько сорта урожайные, вкусные и привередливые ли в уходе Gazeta.ua рассказал Богдан Волынский, садовник из Ровно.

"С Натчез не знаком. Но уже семь лет выращиваю Уошито. Приобрел у одного садовода. Удивился, что этот сорт недавно зарегистрировали. Но в целом в наше время, интернет и желание бизнесменов заработать стерли любые границы, поэтому приобрести какой-либо сорт не проблема", - рассказал садовник.

Ягоды созревают в ранние сроки - в начале июня второго года после посадки. От других куст отличается прямостоячими вертикальными стеблями. В уходе не прихотлив. Кроме того, в растения полностью отсутствуют шипы. Вес одной спелой ягоды в среднем достигает 8-10 г.

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"За это время я изучил и исследовал Уошито. Основная особенность сорта - ягоды. Они являются одними из самых больших. Одновременно это и минус, ведь тогда урожай с куста не такой большой, как, например, в Торн Фри. Вкус ягоды приятный, сладковатый с небольшой кислинкой", - сказал садовник.

Большим преимуществом Уошито являются ее побеги. Они большие, устойчивые, выдерживают нагрузки плодов без поддержки опор. Кроме того их легко и безопасно можно сгибать, чтобы укрыть в зимний период. Несмотря на то, что сорт рекомендован для промышленного выращивания транспортировать ягоду не советует, особенно, если достигла полной спелости.

"Ягоды является не транспортабельными, когда достигают полной зрелости, потому что мягкие и сочные. Если есть намерение продать, надо срывать раньше, но тогда они будут не такие сладкие", - продолжил Волынский.

Стоимость одного саженца в среднем от 50 грн. Купить можно в интернет-магазинах для садоводов.

Ежевика подобна малине, но отличается цветом и вкусом. Слаще, ягоды терпковатые, с кислинкой. В Украине мало предприятий выращивают ее для продажи. Преимущественно разводят в частных садах. Для ежевики подходят безветренные участки, которые хорошо прогреваются. Не стоит сажать в низине, где может застаиваться влага. Любит легкую почву.