5 полезных советов в выращивании рассады помидоров

Рассаду помидоров пикируют после появления первых настоящих листьев. Фото: zelenasadyba.com.ua

Чаще всего хозяйки сеют рассаду помидоров. Ее не надо бояться. Это требователен овощ, требует времени и внимания на грядках, зато приятно удивляет. Чтобы она выросла и дала хороший урожай, нужно соблюдать несколько правил.

1. Когда сеять помидоры на рассаду?

Если досветить помидоры - не проблема на любой стадии выращивания, то посевы для теплиц можно начинать уже в лютомуи. Если приходится полагаться исключительно на природные условия на подоконнике, спешить не стоит:

низкорослые и среднерослые помидоры лучше сеять с середины марта до конца первой декады апреля;

высокие помидоры лучше посеять раньше в начале марта.

Рассада должна расти до высадки в грунт: 40-50 дней для низких, 55-65 дней для средних, 65-75 дней для высоких сортов.

2. Что нужно для выращивания?

Помидоры можно сеять как в специальные контейнеры для рассады. "Кассетницы", пластиковые лотки, контейнеры из-под еды, небольшие ящички. Главное - наличие дренажных отверстий. Для пикирования и выращивания рассады понадобятся индивидуальные стаканчики или горшочки. Для рассады помидоров минимальный объем почвы - 500 мл, оптимальный - 1 л.

3. Как подготовить семена?

Следует замочить в теплой воде или слабом растворе марганцовки. Выдерживают семена хотя бы 30 мин, обычно - ночь. Допускается и дополнительная обработка стимуляторами роста, соком алоэ, медом.

Проращивают семена на бумажных салфетках, светлой хлопчатобумажной ткани. Раскладывают негусто по одной половине, осторожно прикрывая другой, и слегка смачивают теплой водой. Под пленкой или полиэтиленовым пакетом, на батарее или в теплом месте нужно дождаться, когда семена "наклюнеться".

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4. Где разместить посевы?

К прорастанию посевы не обязательно ставить на подоконник. И их точно нужно держать в тепле у батареи. Оптимальная температура - 25 градусов. Чем выше температура, тем быстрее появятся всходы. Ежедневное проветривание, опрыскивание для поддержки легкой влажности земли - вот и все хлопоты.

Первые ростки томатов можно ожидать через 5-12 дней. Тогда емкости переставить на яркое освещение, желательно на южных подоконниках. Если погода слишком мрачная, без подсветки не обойтись. Пленку снять сразу.

5. Когда и как пикировать?

Помидоры можно пикировать сразу в основные емкости объемом от 500 мл до 1 л. А можно в два этапа - сначала в небольшие стаканчики, а уже потом, через 2 недели, перевалить в основные горшки. Пикируют лестницы помидоров только, когда разовьется первая пара настоящих листьев. Рассаду заглубляют почти до семядольных листьев.

Томаты - частый гость на огородах украинцев. Их любят все, ведь едят не только в свежем виде, но и консервируют. Но даже у опытных хозяев не всегда получается собрать щедрый урожай. Все из-за промахов во время выращивания рассады и неправильный уход.