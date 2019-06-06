14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха

Фото: Facebook / Институт здоровья растений

Институт здоровья растений в Черкассах представил экологические овощи, выращенные из воздуха. Ученые первый аеропонний урожай: 2 кг помидоров, 4 кг перца и 3 кг базилика. А в рамках эксперимента вырастили 4 растения подсолнечника, который зацвел и сейчас находится на стадии формирования семян.

"Аэропоника - это агропроизводство без земли и в закрытом помещении", - говорит 36-летний Владимир Конограй, руководитель агробиологической лаборатории Института. "Поэтому нет ни вредителей, ни болезней. При этом посевной материал также не требует протравливания, необходима лишь обработка стимулирующими смесями биопрепаратов, специальных бактерий, благодаря которым растение будет обеспечено необходимыми питательными элементами."

Для выращивания необходим специальный контейнер, оборудованный компьютером. Он руководствуется из обычных смартфонов. Автоматически устанавливается температура, уровень подачи воды и подача удобрений.

"Благодаря аэропонике можно расширить спектр выращиваемых культур, достичь экономии ресурсов и площадей и минимизировать затраты человеческого труда", - продолжает ученый. "При этом получать экологически чистую продукцию. В условиях исчерпанности природных ресурсов и неспособности некоторых элементов экосистемы к самовосстановлению, этот способ может стать основным путем преодоления мирового продовольственного кризиса. Экономия воды по сравнению с грунтовыми высадки достигает 90%.

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Эти исследования позволят в будущем использовать аэропонику в селекции - для ускорения процесса вывода новых поколений гибридов растений. Ведь условия выращивания в аеропонний установке позволяют получать от 4 до 14 урожаев в год - в зависимости от культуры. Человеку нужно только посадить урожай и собрать его. Остальные дела делает компьютер. Окупаемость зависит от площади. Чем она больше - тем больше продуктов можно вырастить. Таким методом на площади в 10 квадратных метра можно вырастить около 60 растений."

Ученые исследовали выращенные овощи на экологичность, а потом съели их.

Институт здоровья растений открыли 7 июня 2018. Исследователи занимаются созданиями и проверкой собственных видов удобрений. Ищут возможности получать урожай круглый год подряд. Разрабатывают технологические карты для выращивания сельскохозяйственных культур.

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