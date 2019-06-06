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четверг, 06 июня 2019 11:34

14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха
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Ученые вырастили экологические овощи методом аэропоники.
Фото: Facebook / Институт здоровья растений
Ученые вырастили экологические овощи методом аэропоники.
Ученые вырастили экологические овощи методом аэропоники.
Ученые вырастили экологические овощи методом аэропоники.
Ученые вырастили экологические овощи методом аэропоники.

Институт здоровья растений в Черкассах представил экологические овощи, выращенные из воздуха. Ученые первый аеропонний урожай: 2 кг помидоров, 4 кг перца и 3 кг базилика. А в рамках эксперимента вырастили 4 растения подсолнечника, который зацвел и сейчас находится на стадии формирования семян.

"Аэропоника - это агропроизводство без земли и в закрытом помещении", - говорит 36-летний Владимир Конограй, руководитель агробиологической лаборатории Института. "Поэтому нет ни вредителей, ни болезней. При этом посевной материал также не требует протравливания, необходима лишь обработка стимулирующими смесями биопрепаратов, специальных бактерий, благодаря которым растение будет обеспечено необходимыми питательными элементами."

Для выращивания необходим специальный контейнер, оборудованный компьютером. Он руководствуется из обычных смартфонов. Автоматически устанавливается температура, уровень подачи воды и подача удобрений.

"Благодаря аэропонике можно расширить спектр выращиваемых культур, достичь экономии ресурсов и площадей и минимизировать затраты человеческого труда", - продолжает ученый. "При этом получать экологически чистую продукцию. В условиях исчерпанности природных ресурсов и неспособности некоторых элементов экосистемы к самовосстановлению, этот способ может стать основным путем преодоления мирового продовольственного кризиса. Экономия воды по сравнению с грунтовыми высадки достигает 90%.

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Эти исследования позволят в будущем использовать аэропонику в селекции - для ускорения процесса вывода новых поколений гибридов растений. Ведь условия выращивания в аеропонний установке позволяют получать от 4 до 14 урожаев в год - в зависимости от культуры. Человеку нужно только посадить урожай и собрать его. Остальные дела делает компьютер. Окупаемость зависит от площади. Чем она больше - тем больше продуктов можно вырастить. Таким методом на площади в 10 квадратных метра можно вырастить около 60 растений."

Ученые исследовали выращенные овощи на экологичность, а потом съели их.

Институт здоровья растений открыли 7 июня 2018. Исследователи занимаются созданиями и проверкой собственных видов удобрений. Ищут возможности получать урожай круглый год подряд. Разрабатывают технологические карты для выращивания сельскохозяйственных культур.

В Украине прогнозируют рекордный урожай черешни. Сезон сбора черешни в этом году начался на 3 недели позже, чем в прошлом году. Это также будет иметь положительные последствия для украинских фермеров. Они смогут продавать черешню за границу, когда практически полностью с рынка уйдет Узбекистан.

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06
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Голосов: 1005
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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