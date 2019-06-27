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воскресенье, 30 июня 2019 23:28

10 удивительных цветов, которые распускаются ночью
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Цеструм ночной.
Фото: sunset.com
Бругмансия.
Колониктион.
Селеницереус.
Водяная лилия Антарес.

Сад может радовать глаз круглосуточно. Все, что для этого нужно — высадить на участке растения, зацветающие после захода солнца.

Перечень из 10 "ночных" цветков подало издание Sunset.

1. Цеструм ночной. Иначе — ночной жасмин. Представляет собой высокий древовидный куст. С настоящим жасмином это растение мало что объединяет. Ближе к нему помидоры: как и они, цеструм относится к семейству пасленовых, тогда как жасмин является представителем оливковых. Цветки цеструма ночного объединены в крупные соцветия. Цветут обильно. Имеют сильный сладкий аромат, который привлекает пчел и бабочек.

2. Бругмансия. Другое название — Ангельские трубы. Цветки ее трубчатые, направленные вниз. В длину могут достигать 20-25 см. По цвету бывают белыми, желтыми и розовыми. Имеют сильный запах, особенно ощутимый в вечернее время.

3. Колониктион. Известный как "лунный цветок". Имеет белые лепестки. Отличается тонким приятным ароматом. Цветки его на вечер распускаются и до утра отцветают.

4. Селеницереус. Является одним из представителей семейства кактусовых. Имеет форму свечи. Цветки его белого цвета. В диаметре могут достигать 30 см, в длину — 35-40. Распускаются только на ночь. Имеют несильный приятный аромат.

5. Водяная лилия Антарес. Цветет ярко-розовым цветом. Привлекает жуков-крестоносцев. Идеально подходит для выращивания в небольших декоративных водоемах.

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6. Табак. Имеет длинные, трубчатые цветки со сладким запахом. По цвету бывают разными. Липкие на ощупь.

7. Цереус перуанский. Имеет столбчатую форму. Цветет белым. Любит солнце и жару. Подходит для выращивания в виде живой изгороди: в течение года может вырасти на 1 метр в высоту. Цветы его распускаются на ночь. Впоследствии превращаются в аппетитные плоды.

8. Мирабилис Халапа, или "ночная красавица". В зависимости от сорта, может цвести белым, розовым, красным, пурпурным, фиолетовым, желтым. Распространяет вокруг себя сладковатый аромат.

9. Жимолость "Грэхем Томас". Является одним из самых ароматный растений в мире. Особенно насыщенный запах источает ночью. Сорт "Грэхем Томас" имеет желто-кремовые трубчатые цветки, собранные в соцветия.

10. Ослинник двухлетняя. После захода солнца покрывается ярко-желтыми цветками. К утру они вянут, а на вечер снова расцветают.

Эффектно будут смотреться в саду герберы. Всего существует более 100 сортов этого цветка. Цветет гербера в течение всего лета. На каждом кустике образуется до 20 цветков. Выглядят они как мини-зонты.

sunset.com
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