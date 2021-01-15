Вуса заради чемпіонства

Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею.

Останнім часом "Динамо" їх не радує. І мені доводиться вислуховувати скарги на Суркісів, тренерів, суддів, ковід і погоду.

"Динамо" не було чемпіоном із 2016 року. І не могло бути. За добором футболістів кияни поступаються "Шахтареві", а коли тренерами ставлять Хацкевича й Михайличенка, то це призводить до боротьби навіть не за перше, а за друге місце.

Влітку все змінилося. До команди прийшов румунський лис Мірча Луческу. 75-річний, але сповнений ентузіазму до роботи. Легендарний для "Шахтаря", але виставлений звідти за двері чотири роки тому. І я повірив у чемпіон­ство "Динамо". Повірив так, що змусив приятеля дати обіцянку. Якщо "Динамо" фінішує першим, він позбувається своїх вусів, які має з 1969-го.

Колись таку обіцянку давав колишній динамівський тренер Валерій Газзаєв. Працював тоді в російському ЦСКА, виграв Кубок УЄФА-2005, задовго до фіналу присягався позбутися вусів, якщо виграє трофей. Слова не дотримав.

Мій приятель не такий. "Динамо" – чемпіон. Вуса геть! Тільки повірити в це складно. Ахметов може допустити "Динамо" до титулу. Але точно не тоді, коли тренерський штаб команди очолює ренегат Луческу