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Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
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"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
вторник, 01 июня 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

"Помста" шефу

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13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що писати. Якийсь час відкараскувався. Та піти проти волі керівництва не міг. Вирішив "помститися" шефу, вболівальнику "Манчестер Юнайтед", за те, що завалив мене додатковою роботою.

То був сезон 2007/08. Переможцем Ліги чемпіонів був італійський "Мілан", Ліги Європи – іспанська "Севілья", збірна Італії виграла Кубок світу, а Англія навіть не потрапила до фінальної частини Євро-2008.

І я взявся "мочити" англійський клубний футбол. Хоча він уже тоді набирав сили, і в півфіналах Ліги чемпіонів-2007 грали три команди з Туманного Альбіону. Я прикрився "Міланом" як переможцем і волів не помічати фактів. Просторікував про примітивізм гри в АПЛ – пройшов, подав, поборовся за м'яч – і розхвалював тонкий та розумний італійський футбол. Зрештою, міркував, 2000‑го у фіналі Ліги чемпіонів зустрілися дві іспанські команди, за три роки – італійські, а от англійського історія не знала.

Розраховував, що шеф, почитавши мою суб'єктивну писанину, махне рукою і на мене, і на блог. Та він тільки усміхався. А інші сайти передруковували цей матеріал на потіху вболівальникам, які в коментарях не шкодували епітетів для оцінки мого розумового стану. Особливо після того, як за кілька місяців "Манчестер Юнайтед" виграв у "Челсі" перший англійський фінал в історії Кубка Ліги чемпіонів.

Найближчої суботи за нього знову змагатимуться дві команди з найсильнішої ліги світу. Вдруге за останні три сезони.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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