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Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
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Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
вторник, 05 октября 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Мовний бар'єр

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У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано.

– Доброго дня. Радий всіх вітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на ваші запитання.

Присутні в зумі навіть роти пороззявляли. Бо ці слова були українською. Її від найкращого футболіста в історії незалежності чули хіба в рекламних роликах. Щоправда, коли Шевченко продовжив, то дещо розчарував.

– Поки не готовий спілкуватися українською постійно. Але робитиму це в майбутньому.

Час показав, що той хід був для галочки. Бо в подальшому жодного слова українською від тренера національної команди не почули. Ні під час матчів відбору на Кубок світу, ні під час Євро, ні на резонансному вересневому брифінгу, де він "приклав" кума, керівника українського футболу Андрія Павелка. Винятково російська.

Нагадати про обіцянку ніхто не наважився. Можливо, тому що після виходу у чвертьфінал Шевченко вкотре став героєм нації й робити це було не з руки.

Із 1 серпня Андрій Миколайович – безробітний. Не приховує, що готовий продовжити тренерську кар'єру. До клубів поки що не кличуть, бо не працював у цьому сегменті професії. Натомість збірні виявляють до нього інтерес. Узбекистан і Туреччина – керівники національних федерацій цих країн були готові до співпраці з ним.

Тренер відмовив. Тоді закралася підозра: ймовірно, там змусили би вчити мови, а узбецька чи турецька для Шевченка складна. Знає англійську й італійську. Але туди не покличуть – обидві збірні успішно виступили на Євро, зіграли у фіналі. Невже розраховує на Росію, чий тренер Карпін має тимчасовий контракт до кінця року?

Автор: Роман ШАХРАЙ
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