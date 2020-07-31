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пятница, 31 июля 2020 14:53

Звуковые сигналы, проблесковые маячки и сопровождение полиции: как проходила Всеукраинская акция "Внимание! Спецсигнал"

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Звуковые сигналы, проблесковые маячки и сопровождение полиции: так проходила всеукраинская акция "Внимание! Спецсигнал". Все ради того, чтобы проверить, отдают ли водители предпочтение в движении оперативным и специальным транспортным средствам.

Традиционно каждый год правоохранители вместе с медиками и спасателями проверяют, соблюдают ли водители Правила дорожного движения и отдают ли предпочтение в движении специальным транспортным средствам. В Виннице полицейские проводили операцию на улицах с большим трафиком и высокой вероятностью пробок. Большинство водителей все же пропускали скорую, но нашлись и те, кто не соблюдал Правил дорожного движения.

"Это правильно, что проводят такие проверки. Знаю, что сам нарушил, но обычно сигналю тем, кто не пропускает "скорую". Там же могут быть люди, которые борются за жизнь", - рассказал Александр - его остановили полицейские, поскольку тот нарушил Правила дорожного движения и не пропустил карету скорой помощи.

За несколько часов полицейские зафиксировали около десятка таких нарушений. Делали предупреждения и составляли админпротоколы. За такое правонарушение - наказание на сумму 510 грн. Патрульные полицейские уверены: такие акции нужно проводить как можно чаще, поскольку по всей стране такие нарушения являются частыми, а такие акции все же дисциплинируют водителей.

Автор: Ирина Кальченко
  Всеукраинская акция "Внимание! Спецсигнал"
Всеукраинская акция "Внимание! Спецсигнал"

"Эта акция проводится для того, чтобы водители соблюдали Правила дорожного движения, были внимательными на дороге, пропускали автомобиль со специальными сигналами, потому что это насущная проблема особенно для карет скорой медицинской помощи. Поскольку человек, который направляется в больницу, нуждается в неотложной медицинской помощи и каждая секунда идет на отсчет жизни", - говорит старший инспектор пресс-службы патрульной полиции в Винницкой области Виктор Постоловский.

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И сами водители скорой помощи говорят, что проблема действительно есть. Поскольку не все водители, а также пешеходы, обращают внимание на звуковые сигналы и проблесковые маячки "скорой".

"Проблема есть, особенно в Виннице. Много водителей и пешеходов не пропускают "скорую". Они должны в первую очередь понимать, что "скорая" просто так не включает проблесковые маячки и звуковые сигналы. Мы это делаем только тогда, когда надо срочно доставить человека в больницу", - говорит водитель скорой помощи Сергей Сличный.

Полицейские отмечают: водители должны реагировать на специальные сигналы, ведь каждая потеряная минута может стоить кому-то жизни.

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась.

Город Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для послабления карантина, сообщает Минздрав.

По сравнению со вчерашним днем список увеличился на две области плюс Киев.

Автор: Ирина Кальченко
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